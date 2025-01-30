Галкин поделился новым фото с Пугачевой

Знаменитая пара появилась на светском мероприятии, поразив поклонников стильными образами и хорошим настроением.

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Юморист и шоумен Маким Галкин поделился "свежим" фото своей 75-летней жены, певицы Аллы Пугачевой. Кадрами он поделился у себя на странице в Инстаграм.

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили театральную постановку, позируя на фоне афиши спектакля и привлекая внимание эффектным видом.

Максим выбрал повседневный стиль: джинсы, кеды и красно-белую куртку-бомбер, дополнив образ букетом розово-сиреневых цветов. Алла предстала в total black look — лакированная куртка, кожаные брюки и ботильоны подчеркнули ее элегантность.

Судя по афише, они посетили спектакль Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших", главные роли в котором исполняют проукраинские актеры Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург рассказал, какие пластические операции делала Алла Пугачева.

Кроме этого, Фокус писал, что Максим Галкин показал, как выглядит в реальной жизни 75-летняя Алла Пугачева.