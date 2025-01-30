Галкін поділився новим фото з Пугачовою

Знаменита пара з'явилася на світському заході, вразивши шанувальників стильними образами та гарним настроєм.

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Гуморист та шоумен Маким Галкін поділився "свіжим" фото своєї 75-річної дружини, співачки Алли Пугачової. Кадрами він поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Алла Пугачова та Максим Галкін відвідали театральну постановку, позуючи на тлі афіші вистави й привертаючи увагу ефектним виглядом.

Максим обрав повсякденний стиль: джинси, кеди та червоно-білу куртку-бомбер, доповнивши образ букетом рожево-бузкових квітів. Алла постала в total black look – лакована куртка, шкіряні штани та ботильйони підкреслили її елегантність.

Судячи з афіші, вони відвідали виставу Дмитра Кримова "Записки божевільних", головні ролі в якій виконують проукраїнські актори Чулпан Хаматова та Максим Суханов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург розповів, які пластичні операції робила Алла Пугачова.

Крім цього, Фокус писав, що Максим Галкін показав, який вигляд у реальному житті має 75-річна Алла Пугачова.