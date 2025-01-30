Рене Зеллвегер вышла в свет с младшим на 10 лет бойфрендом (фото)

Рене Зеллвегер и Ант Анстед держат свои отношения подальше от внимания публики. Они живут в Южной Калифорнии.

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55-летняя американская актриса Рене Зеллвегер вышла в свет со своим бойфрендом Антом Анстедом, 45, на вечеринке после премьеры фильма "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня". Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленная пара посетила звездный вечер, который состоялся в Brasserie Zedel в Лондоне.

Звезда фильмов о Бриджит Джонс привлекла внимание в розовом платье оттенка фуксии.

А ее возлюбленный появился в деловом костюме с белой рубашкой. Ант держал за руку свою звездную избранницу, хотя не присоединился к ней на официальной части премьеры четвертого фильма франшизы о Бриджит Джонс.

Рене Зеллвегер и Ант Анстед

Пара познакомилась во время съемок сериала Celebrity IOU Joyride в апреле 2021 года и держит свои отношения подальше от внимания публики.

Рене Зеллвегер на премьере фильма Фото: Getty Images

Сейчас они живут в Южной Калифорнии, где ведущий воспитывает маленького сына Гадсона. У Анта также есть дочь Амели, 21, и сын Арчи, 18, от бывшей жены Луизы Анстед.

Ранее Зеллвегер и ее избранник спровоцировали слухи о помолвке.

Инсайдер говорил в 2023 году: "Рене и Ант хранят свои планы в невероятной тайне, они не планируют публичного объявления".

Исполнительница роли Бриджит Джонс ранее была замужем за певцом Кенни Чесни в течение четырех месяцев, а развелась с ним в 2005 году. А еще раньше она была помолвлена с Джимом Керри с 1999 по 2000 год.

Напомним, Хью Грант не снялся в новой части "Бриджит Джонс".

Ранее Фокус писал о трейлере четвертой части истории о Бриджит Джонс.