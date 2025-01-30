Рене Зеллвегер вийшла у світ з молодшим на 10 років бойфрендом (фото)

Рене Зеллвегер та Ант Анстед тримають свої стосунки подалі від уваги публіки. Вони живуть у Південній Каліфорнії.

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55-річна американська акторка Рене Зеллвегер вийшла у світ зі своїм бойфрендом Антом Анстедом, 45, на вечірці після премʼєри фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця". Про це пише Daily Mail.

Закохана пара відвідала зірковий вечір, який відбувся в Brasserie Zedel у Лондоні.

Зірка фільмів про Бріджит Джонс привернула увагу в рожевій сукні відтінку фуксії.

А її коханий зʼявився в діловому костюмі з білою сорочкою. Ант тримав за руку свою зіркову обраницю, хоча не приєднався до неї на офіційній частині премʼєри четвертого фільму франшизи про Бріджит Джонс.

Рене Зеллвегер та Ант Анстед

Пара познайомилася під час зйомок серіалу Celebrity IOU Joyride у квітні 2021 року та тримає свої стосунки подалі від уваги публіки.

Рене Зеллвегер на премʼєрі фільму Фото: Getty Images

Наразі вони живуть у Південній Каліфорнії, де ведучий виховує маленького сина Гадсона. В Анта також є донька Амелі, 21, і син Арчі, 18, від колишньої дружини Луїзи Анстед.

Раніше Зеллвегер та її обранець спровокували чутки про заручини.

Інсайдер говорив у 2023 році: "Рене та Ант зберігають свої плани в неймовірній таємниці, вони не планують публічного оголошення".

Виконавиця ролі Бріджит Джонс раніше була одружена зі співаком Кенні Чесні протягом чотирьох місяців, а розлучилася з ним у 2005 році. А ще раніше вона була заручена з Джимом Керрі з 1999 по 2000 рік.

Нагадаємо, Гʼю Ґрант не знявся в новій частині "Бріджит Джонс".

Раніше Фокус писав про трейлер четвертої частини історії про Бріджит Джонс.