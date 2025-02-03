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Стиль жизни

Милла Йовович показала редкие кадры младшей дочери (фото)

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Фото: Milla Jovovich/Instagram | Дочь Миллы Йовович

Уроженка Киева и ее муж Пол Андерсон воспитывают троих детей. Кроме именинницы Ошан, пара стала родителями Дашель и Эвер.

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49-летняя американская актриса Милла Йовович трогательно поздравила свою младшую дочь Ошан с 5-летием. Снимки именинницы звезда экрана опубликовала в Instagram.

На первом фото наследница Миллы Йовович улыбается и позирует в ярком наряде и роликах дома, а на другом проводила время в кафе.

"С 5-м днем рождения мою удивительную радужную крошку Ошан Ларк Эллиот! Такая умная и сообразительная, любящая и заботливая, такая веселая и живая. Ты вызываешь смех и интересные и бурные разговоры, где бы ты ни была. Мы так любим тебя, моя сладкая дорогая крошка!" — написала уроженка Киева.

Дочь Миллы Йовович

Звезда фильма "Пятый элемент" добавила, что маленькая Ошан превращает каждый день в приключение, а ее улыбки и все персонажи, которых она играет, приносят радость в их семью.

"Твоя семья любит тебя больше всего, и мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть, как ты растешь, учишься, развиваешься в уникального и умного человека, которым ты уже являешься. Мама очень тебя любит", — отметила уроженка Киева.

Милла Йовович и ее муж, режиссер Пол Андерсон, воспитывают еще двух дочерей — 17-летнюю Эвер и 9-летнюю Дашель. До этого брака актриса была замужем за режиссером Люком Бессоном и актером Шоном Эндрюсом.

Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и дочерью Дашель Fullscreen
Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и дочерью Дашель
Фото: Getty Images

Напомним, старшая дочь Миллы Йовович снялась для корейского глянца.

Также Фокус писал о появлении Эвер Андерсон на Парижской неделе моды.