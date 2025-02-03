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Стиль життя

Мілла Йовович показала рідкісні кадри меншої доньки (фото)

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Фото: Milla Jovovich/Instagram | Донька Мілли Йовович

Уродженка Києва та її чоловік Пол Андерсон виховують трьох дітей. Крім іменинниці Ошан, пара стала батьками Дашель та Евер.

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49-річна американська акторка Мілла Йовович зворушливо привітала свою меншу доньку Ошан з 5-річчям. Знімки іменинниці зірка екрану опублікувала в Instagram.

На першому фото спадкоємиця Мілли Йовович посміхається та позує у яскравому вбранні та роликах вдома, а на іншому проводила час у кавʼярні.

"З 5-м днем народження мою дивовижну райдужну крихітку Ошан Ларк Елліот! Така розумна і кмітлива, любляча і турботлива, така весела і жвава. Ти викликаєш сміх та цікаві і бурхливі розмови, де б ти не була. Ми так любимо тебе, моя солодка дорога крихітко!" — написала уродженка Києва.

Донька Мілли Йовович

Зірка фільму "Пʼятий елемент" додала, що маленька Ошан перетворює кожен день на пригоду, а її посмішки та усі персонажі, яких вона грає, приносять радість у їхню родину.

"Твоя сім’я любить тебе понад усе, і ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити, як ти ростеш, вчишся, розвиваєшся в унікальну і розумну людину, якою ти вже є. Мама дуже тебе любить", — зазначила уродженка Києва.

Мілла Йовович і її чоловік, режисер Пол Андерсон, виховують ще двох доньок — 17-річну Евер і 9-річну Дашель. До цього шлюбу акторка була одружена з режисером Люком Бессоном та актором Шоном Ендрюсом.

Мілла Йовович із чоловіком Полом Андерсоном та донькою Дашель Fullscreen
Мілла Йовович із чоловіком Полом Андерсоном та донькою Дашель
Фото: Getty Images

Нагадаємо, старша донька Мілли Йовович знялася для корейського глянцю.

Також Фокус писав про появу Евер Андерсон на Паризькому тижні моди.