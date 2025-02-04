Дева Кассель показала новые кадры с бойфрендом Солом Нанни (фото)

Дева Кассель и Сол Нанни встречаются с 2023 года. Они вместе снялись в сериале от Netflix "Леопард".

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20-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель показала новые кадры со своим бойфрендом Солом Нанни, 26. Фото и видео дочь Моники Беллуччи поделилась в Instagram.

"Начали смотреть Master Chef и вдохновились быть безжалостными", — написала юная звезда экрана и подиумов.

В частности, она показала, как готовит есть, смотрит кулинарное шоу, закат.

Среди кадров было видео с бойфрендом Девы Солом Нанни. Он помахал пальцем в камеру и поцеловал возлюбленную в щеку, держа за лицо.

Дева Кассель и Сол Нанни Фото: Instagram/Deva Cassel

Нанни и Касель подтвердили свои отношения осенью 2023 года.

"Это правда", — подписала дочь Моники Беллуччи тогда черно-белые кадры, на которых пара позировала во время отдыха на яхте. В частности, Дева показала момент их поцелуя.

Сол родился в Болонье. Впервые он дебютировал в кино в 2014 году, сыграв в массовке, а популярным среди европейской молодежной аудитории его сделал детский ситком "Алекс и Ко", сериал, который транслировался на канале Disney.

Дочь Венсана Касселя и ее избранник вместе работали над сериалом от Netflix "Леопард", где они сыграли главные роли. Картина будет доступна на стриминговой платформе уже 5 марта 2025 года.

Напомним, дочь Моники Беллуччи призналась, что страдала от сравнения со своей знаменитой мамой.

Также Фокус писал о появлении Девы Кассель на Парижской неделе моды.