Дева Кассель показала нові кадри з бойфрендом Солом Нанні (фото)

Дева Кассель та Сол Нанні зустрічаються з 2023 року. Вони разом знялися в серіалі від Netflix "Леопард".

Related video

20-річна італійська акторка та модель Дева Кассель показала нові кадри зі своїм бойфрендом Солом Нанні, 26. Фото та відео донька Моніки Беллуччі поділилася в Instagram.

"Почали дивитися Master Chef і надихнулися бути безжалісними", — написала юна зірка екрану та подіумів.

Зокрема, вона показала, як готує їсти, дивиться кулінарне шоу, захід сонця.

Серед кадрів було відео з бойфрендом Деви Солом Нанні. Він помахав пальцем у камеру та поцілував кохану в щоку, тримаючи за обличчя.

Дева Кассель та Сол Нанні Фото: Instagram/Deva Cassel

Нанні та Касель підтвердили свої стосунки восени 2023 року.

"Це правда", — підписала донька Моніки Беллуччі тоді чорно-білі кадри, на яких пара позувала під час відпочинку на яхті. Зокрема, Дева показала момент їхнього поцілунку.

Сол народився в Болоньї. Уперше він дебютував у кіно 2014 року, зігравши в масовці, а популярним серед європейської молодіжної аудиторії його зробив дитячий ситком "Алекс і Ко", серіал, який транслювався на каналі Disney.

Донька Венсана Касселя та її обранець разом працювали над серіалом від Netflix "Леопард", де вони зіграли головні ролі. Картина буде доступною на стримінговій платформі вже 5 березня 2025.

Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі зізналася, що страждала від порівняння зі своєю знаменитою мамою.

Також Фокус писав про появу Деви Кассель на Паризькому тижні моди.