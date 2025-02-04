Дева Кассель показала нові кадри з бойфрендом Солом Нанні (фото)
Дева Кассель та Сол Нанні зустрічаються з 2023 року. Вони разом знялися в серіалі від Netflix "Леопард".
20-річна італійська акторка та модель Дева Кассель показала нові кадри зі своїм бойфрендом Солом Нанні, 26. Фото та відео донька Моніки Беллуччі поділилася в Instagram.
"Почали дивитися Master Chef і надихнулися бути безжалісними", — написала юна зірка екрану та подіумів.
Зокрема, вона показала, як готує їсти, дивиться кулінарне шоу, захід сонця.
Серед кадрів було відео з бойфрендом Деви Солом Нанні. Він помахав пальцем у камеру та поцілував кохану в щоку, тримаючи за обличчя.
Нанні та Касель підтвердили свої стосунки восени 2023 року.
"Це правда", — підписала донька Моніки Беллуччі тоді чорно-білі кадри, на яких пара позувала під час відпочинку на яхті. Зокрема, Дева показала момент їхнього поцілунку.
Сол народився в Болоньї. Уперше він дебютував у кіно 2014 року, зігравши в масовці, а популярним серед європейської молодіжної аудиторії його зробив дитячий ситком "Алекс і Ко", серіал, який транслювався на каналі Disney.
Донька Венсана Касселя та її обранець разом працювали над серіалом від Netflix "Леопард", де вони зіграли головні ролі. Картина буде доступною на стримінговій платформі вже 5 березня 2025.
Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі зізналася, що страждала від порівняння зі своєю знаменитою мамою.
Також Фокус писав про появу Деви Кассель на Паризькому тижні моди.