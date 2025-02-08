До слез: топ 5 фильмов о любви на День святого Валентина 2025 (видео)
Среди лент — экранизация известного романа и современный мюзикл. Одна из картин имеет два продолжения истории влюбленной пары, которая случайно встретилась в поезде.
Через несколько дней наступит один из самых "красных" праздников года — День святого Валентина. Когда влюбленные в очередной раз признаются в своих чувствах, а все вокруг засыпано валентинками. Фокус советует подборку романтических фильмов ко Дню всех влюбленных, учитывая их рейтинги.
1. "Дневник памяти"
IMDb: 7.8/10
Классика жанра, которая рассказывает трогательную историю любви Ноя и Элли, которая преодолевает испытания временем.
Влюбленные происходят из разных социальных слоев. Их чувства проходят через годы разлуки, испытания жизнью и даже потерю памяти. Это один из самых трогательных романтических фильмов, который растрогает до слез.
В ролях — Райан Гослинг и Рэйчел Мак-Адамс.
2. "Перед рассветом"
IMDb: 8.1/10
Интеллектуальный и чувственный фильм о двух молодых людях, которые случайно знакомятся в поезде и проводят вместе ночь в Вене.
Американец Джесси и француженка Селин, возможно, больше никогда не увидятся после этого. Фильм завораживает глубокими разговорами, которые касаются тем жизни, любви и судьбы.
У картины есть два продолжения — "Перед заходом солнца" и "Перед полуночью".
3. "Гордость и предубеждение"
IMDb: 7.8/10
Экранизация романа Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли — прекрасный выбор для любителей классической романтики.
Эта адаптация книги переносит нас в Англию XVIII века, где Элизабет Беннет и мистер Дарси сначала испытывают взаимную неприязнь, но со временем их чувства меняются. Атмосферный фильм с прекрасными актерскими работами и красивыми пейзажами.
4. "Ла-Ла Ленд"
IMDb: 8.0/10
Музыкальный фильм о мечте, карьере и любви, завораживающий невероятной атмосферой и саундтреками.
В атмосферном Лос-Анджелесе встречаются музыкант Себастьян (Райан Гослинг) и молодая актриса Миа (Эмма Стоун). Они двое мечтают добиться успеха, но выдержат ли их отношения испытание амбициями?
5. "Влюбись в меня, если осмелишься"
IMDb: 7.5/10
Французский фильм о любви, которая балансирует между игрой и настоящими чувствами.
Лента о мальчике и девочке, которые с детства играют в игру "осмелишься?". С возрастом их задачи становятся все более рискованными, а чувства — все сильнее. Смогут ли они распознать настоящую любовь за игрой?
Напомним, какие фильмы еще достойны внимания на День всех влюбленных 2025.
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