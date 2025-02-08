До слез: топ 5 фильмов о любви на День святого Валентина 2025 (видео)

Среди лент — экранизация известного романа и современный мюзикл. Одна из картин имеет два продолжения истории влюбленной пары, которая случайно встретилась в поезде.

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Через несколько дней наступит один из самых "красных" праздников года — День святого Валентина. Когда влюбленные в очередной раз признаются в своих чувствах, а все вокруг засыпано валентинками. Фокус советует подборку романтических фильмов ко Дню всех влюбленных, учитывая их рейтинги.

1. "Дневник памяти"

IMDb: 7.8/10

Классика жанра, которая рассказывает трогательную историю любви Ноя и Элли, которая преодолевает испытания временем.

Влюбленные происходят из разных социальных слоев. Их чувства проходят через годы разлуки, испытания жизнью и даже потерю памяти. Это один из самых трогательных романтических фильмов, который растрогает до слез.

В ролях — Райан Гослинг и Рэйчел Мак-Адамс.

Трейлер фильма "Дневник памяти"

2. "Перед рассветом"

IMDb: 8.1/10

Интеллектуальный и чувственный фильм о двух молодых людях, которые случайно знакомятся в поезде и проводят вместе ночь в Вене.

Американец Джесси и француженка Селин, возможно, больше никогда не увидятся после этого. Фильм завораживает глубокими разговорами, которые касаются тем жизни, любви и судьбы.

У картины есть два продолжения — "Перед заходом солнца" и "Перед полуночью".

Трейлер фильма "Перед рассветом"

3. "Гордость и предубеждение"

IMDb: 7.8/10

Экранизация романа Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли — прекрасный выбор для любителей классической романтики.

Эта адаптация книги переносит нас в Англию XVIII века, где Элизабет Беннет и мистер Дарси сначала испытывают взаимную неприязнь, но со временем их чувства меняются. Атмосферный фильм с прекрасными актерскими работами и красивыми пейзажами.

Трейлер фильма "Гордость и предубеждение"

4. "Ла-Ла Ленд"

IMDb: 8.0/10

Музыкальный фильм о мечте, карьере и любви, завораживающий невероятной атмосферой и саундтреками.

В атмосферном Лос-Анджелесе встречаются музыкант Себастьян (Райан Гослинг) и молодая актриса Миа (Эмма Стоун). Они двое мечтают добиться успеха, но выдержат ли их отношения испытание амбициями?

Трейлер мюзикла "Ла-Ла Ленд"

5. "Влюбись в меня, если осмелишься"

IMDb: 7.5/10

Французский фильм о любви, которая балансирует между игрой и настоящими чувствами.

Лента о мальчике и девочке, которые с детства играют в игру "осмелишься?". С возрастом их задачи становятся все более рискованными, а чувства — все сильнее. Смогут ли они распознать настоящую любовь за игрой?

Трейлер фильма "Влюбись в меня, если осмелишься"

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