До сліз: топ 5 фільмів про кохання на День святого Валентина 2025 (відео)

Серед стрічок — екранізація відомого роману та сучасний мюзикл. Одна з картин має два продовження історії закоханої пари, яка випадково зустрілася в потязі.

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За кілька днів настане одне з "найчервоніших" свят року — День святого Валентина. Коли закохані вчергове зізнаються у своїх почуттях, а все навколо засипане валентинками. Фокус радить підбірку романтичних фільмів до Дня всіх закоханих, зважаючи на їхні рейтинги.

1. "Щоденник пам’яті"

IMDb: 7.8/10

Класика жанру, яка розповідає зворушливу історію кохання Ноя та Еллі, що долає випробування часом.

Закохані походять з різних соціальних верств. Їхні почуття проходять через роки розлуки, випробування життям і навіть втрату пам’яті. Це один із найзворушливіших романтичних фільмів, який зворушить до сліз.

У ролях — Раян Гослінг та Рейчел Мак-Адамс.

Трейлер фільму "Щоденник пам"яті"

2. "Перед світанком"

IMDb: 8.1/10

Інтелектуальний та чуттєвий фільм про двох молодих людей, які випадково знайомляться в поїзді та проводять разом ніч у Відні.

Американець Джессі та француженка Селін, можливо, більше ніколи не побачаться після цього. Фільм зачаровує глибокими розмовами, які торкаються тем життя, кохання та долі.

У картини є два продовження — "Перед заходом сонця" та "Перед опівніччю".

Трейлер фільму "Перед світанком"

3. "Гордість і упередження"

IMDb: 7.8/10

Екранізація роману Джейн Остін з Кірою Найтлі у головній ролі – прекрасний вибір для любителів класичної романтики.

Ця адаптація книги переносить нас у Англію XVIII століття, де Елізабет Беннет та містер Дарсі спершу відчувають взаємну неприязнь, але з часом їхні почуття змінюються. Атмосферний фільм із чудовими акторськими роботами та красивими краєвидами.

Трейлер фільму "Гордість і упередження"

4. "Ла-Ла Ленд"

IMDb: 8.0/10

Музичний фільм про мрію, кар’єру та кохання, що зачаровує неймовірною атмосферою та саундтреками.

В атмосферному Лос-Анджелесі зустрічаються музикант Себастьян (Раян Гослінг) та молода актриса Міа (Емма Стоун). Вони двоє мріють досягти успіху, але чи витримають їхні стосунки випробування амбіціями?

Трейлер мюзиклу "Ла-Ла Ленд"

5. "Закохайся в мене, якщо насмілишся"

IMDb: 7.5/10

Французький фільм про любов, яка балансує між грою та справжніми почуттями.

Стрічка про хлопчика та дівчинку, які з дитинства грають у гру "насмілишся?". З віком їхні завдання стають все більш ризикованими, а почуття – все сильнішими. Чи зможуть вони розпізнати справжнє кохання за грою?

Трейлер фільму "Закохайся в мене, якщо насмілишся"

Нагадаємо, які фільми ще варті уваги на День всіх закоханих 2025.

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