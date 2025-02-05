Netflix открестился от трансгендерной актрисы Карлы Софии Гаскон: в чем причина

Судьба фильма "Эмилия Перес" в плане победы на "Оскаре" буквально висит на волоске из-за спорных сообщений исполнительницы главной роди. И хотя Гаскон удалила твиты и принесла свои извинения, ситуацию это не спасло.

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Скандал вокруг удаленных твитов испанской трансгендерной актрисы Карлы Софии Гаскон, постившей исламофобские и расистские сообщения, набирает обороты. Стриминговый сервис Netflix, чей фильм "Эмилия Перес" претендует на "Оскар" сразу в 13 категориях, всерьез опасается, что из-за нее картина может лишиться части если не номинаций, то наград точно, пишет Variety.

Чтобы минимизировать негативный резонанс после опубликованных скриншотов и спасти ленту, платформа решила дистанцироваться от Гаскон. В частности, она урезала бюджет на ее пиар-кампанию.

Карла София, которая вошла в историю как первая открытая трансгендерная актриса, номинированная на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, должна была отправиться из своего дома в Испании в Лос-Анджелес на решающий второй этап кампании "Оскара". Ее запланированный маршрут включал в себя крупные мероприятия индустрии развлечений, такие как обед AFI Awards, церемонии Critics Choice Awards, Directors Guild of America Awards и Producers Guild of America Awards, а также посещение Santa Barbara International Film Festival в воскресенье. Однако Гаскон больше не должна присутствовать ни на одном из них.

Ее отсутствие еще больше осложнило кампанию Netflix и команды по наградам фильма. Усугубляя напряженность, Гаскон и ее коллега по фильму Зои Салдана пользуются одной и той же фирмой по связям с общественностью The Lede Company. По словам источников, Netflix и PR-агентство прекратили прямые переговоры с Гаскон и общаются только через ее представителя United Talent Agency Джереми Барбера. Источники также сообщили, что стример больше не покрывает расходы на ее поездки на различные церемонии награждения или на ее стиль для любых появлений на этих мероприятиях.

Если она собирается ехать по упомянутому выше маршруту, то ей придется за все платить самостоятельно, начиная от авиабилетов и заканчивая оплатой проживания в отелях. За свою роль в фильме "Эмилия Перес", Карла София получила около 100 тысяч евро, и в случае, если ей придется за все платить самой, ее бюджет серьезно пострадает.

Тем временем сервис пересматривает способ продвижения картины. Новая реклама For Your Consideration, которая дебютировала 3 февраля, освещает 13 номинаций "Эмилии Перес" на "Оскар", включая номинации за лучший фильм, международный полнометражный фильм, режиссера (Жак Одиар), актрису второго плана (Салдана) и оригинальную песню ("El Mal"). Однако название фильма, а также любые изображения Гаскон были удалены из большей части агитационных материалов. Вместо этого в маркетинге на видном месте представлены Салдана и ее коллеги по фильму Селена Гомес и Адриана Пас, ни одна из которых не была номинирована.

Таким образом Netflix пытается минимизировать присутствие Гаскон, чтобы это не повлияло на оценку фильма членами жюри Американской киноакадемии.

Актриса уже отреагировала на происходящее, заявив, что ее хотят "отменить".

"Они хотят подвергнуть меня "культуре отмены". Я спрашиваю голливудских экспертов, журналистов, которые знают меня и следили за моей карьерой – как мне двигаться дальше?" – недоумевает она.

Что касается мнения жюри, то они разделились. Если одни считают, что нельзя судить по фильму из-за внесъемочных выходок актрисы, то другие уверены, что подобные высказывания и поведение влияют и на репутацию картины.

Ранее Фокус писал, что трансгендерная номинантка на "Оскар" обозвала Селену Гомес "богатой крысой".