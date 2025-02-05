Netflix відхрестився від трансгендерної актриси Карли Софії Гаскон: у чому причина

Доля фільму "Емілія Перес" у плані перемоги на "Оскарі" буквально висить на волосині через суперечливі повідомлення виконавиці головної ролі. І хоча Гаскон видалила твіти і вибачилася, ситуацію це не врятувало.

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Скандал навколо видалених твітів іспанської трансгендерної актриси Карли Софії Гаскон, яка постила ісламофобські та расистські повідомлення, набирає обертів. Стримінговий сервіс Netflix, чий фільм "Емілія Перес" претендує на "Оскар" одразу в 13 категоріях, всерйоз побоюється, що через неї картина може позбутися частини якщо не номінацій, то нагород точно, пише Variety.

Щоб мінімізувати негативний резонанс після опублікованих скриншотів і врятувати стрічку, платформа вирішила дистанціюватися від Гаскон. Зокрема, вона урізала бюджет на її піар-кампанію.

Карла Софія, яка увійшла в історію як перша відкрита трансґендерна акторка, номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, мала вирушити зі свого будинку в Іспанії до Лос-Анджелеса на вирішальний другий етап кампанії "Оскара". Її запланований маршрут включав у себе великі заходи індустрії розваг, як-от обід AFI Awards, церемонії Critics Choice Awards, Directors Guild of America Awards і Producers Guild of America Awards, а також відвідування Santa Barbara International Film Festival у неділю. Однак Гаскон більше не повинна бути присутньою на жодному з них.

Її відсутність ще більше ускладнила кампанію Netflix і команди з нагород фільму. Посилюючи напруженість, Гаскон і її колега по фільму Зої Салдана користуються однією і тією ж фірмою зі зв'язків з громадськістю The Lede Company. За словами джерел, Netflix і PR-агентство припинили прямі переговори з Гаскон і спілкуються тільки через її представника United Talent Agency Джеремі Барбера. Джерела також повідомили, що стример більше не покриває витрати на її поїздки на різні церемонії нагородження або на її стиль для будь-яких появ на цих заходах.

Якщо вона збирається їхати згаданим вище маршрутом, то їй доведеться за все платити самостійно, починаючи від авіаквитків і закінчуючи оплатою проживання в готелях. За свою роль у фільмі "Емілія Перес", Карла Софія отримала близько 100 тисяч євро, і в разі, якщо їй доведеться за все платити самій, її бюджет серйозно постраждає.

Тимчасом сервіс переглядає спосіб просування картини. Нова реклама For Your Consideration, яка дебютувала 3 лютого, висвітлює 13 номінацій "Емілії Перес" на "Оскара", включно з номінаціями за найкращий фільм, міжнародний повнометражний фільм, режисера (Жак Одіар), актрису другого плану (Салдана) і оригінальну пісню ("El Mal"). Однак назву фільму, а також будь-які зображення Гаскон було видалено з більшої частини агітаційних матеріалів. Замість цього в маркетингу на видному місці представлені Салдана та її колеги по фільму Селена Гомес і Адріана Пас, жодна з яких не була номінована.

Таким чином Netflix намагається мінімізувати присутність Гаскон, щоб це не вплинуло на оцінку фільму членами журі Американської кіноакадемії.

Актриса вже відреагувала на те, що відбувається, заявивши, що її хочуть "скасувати".

"Вони хочуть піддати мене "культурі скасування". Я запитую голлівудських експертів, журналістів, які знають мене і стежили за моєю кар'єрою — як мені рухатися далі?" — дивується вона.

Що стосується думки журі, то вони розділилися. Якщо одні вважають, що не можна судити за фільмом через позазнімальницькі витівки акторки, то інші впевнені, що подібні висловлювання та поведінка впливають і на репутацію картини.

Раніше Фокус писав, що трансгендерна номінантка на "Оскар" обізвала Селену Гомес "багатим щуром".