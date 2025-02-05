Война Бальдони и Лайвли: актрису обвинили в перерасходе бюджета на гардероб

Актриса не тольковышла за рамки бюджета, решив, что лучше разбирается в образе своей героини, но и отказывалась самостоятельно ходить на примерку. Она требовала, чтобы одежду привозили ей домой.

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Противостояние актрисы Блейк Лайвли с ее коллегой и режиссером Джастином Бальдони набирает обороты. Лайвли обвиняет Бальдони в сексуальных домогательствах, а Бальдони ее и ее мужа Райана Рейнольдса – в клевете и попытке подрыва его карьеры. Среди прочего он утверждает, что актриса потратила на гардероб своей героини намного больше денег, чем было предусмотрено изначально, пишет Daily Mail.

По данным юридической команды Джастина, бюджет фильма увеличился на $430 тысяч после того, как Лайвли якобы потребовала, переделать ее гардероб так, чтобы он соответствовал ее видению персонажа Лили Блум. При этом актриса часто отказывалась идти на примерку в производственный офис в 15 минутах от ее дома на Манхэттене и якобы требовала, чтобы наряды доставляли ей домой, что повлекло за собой дополнительные расходы.

Сообщение линейного продюсера фильма от 25 апреля 2023 года гласит:

"Бюджет расходов на гардероб составляет $185 тыс. Обычно гардероб перерасходуется, а затем происходит множество возвратов и в итоге оказывается в бюджете. Наша команда по костюмам сказала мне, что они потратят около $500 тыс., а затем вернутся к 185 тыс. долларов после возврата. На сегодняшний день они уже потратили $615 тыс., и им нужно пополнить свои карты наличных, потому что они покупали только для Джастина и Блейка. Им пришлось все перекупить для Блейк после творческих изменений, но это большие деньги. Я, конечно, доверяю им, но хочу держать вас всех в курсе, так как это намного больше, чем я когда-либо видел, чтобы гардероб выходил за рамки бюджета с первоначальными расходами. На данный момент нам нужно пополнить их карты, потому что они не покупали для других персонажей. Просто держим вас всех в курсе".

В исковых документах утверждается, что Лайвли совершенно игнорировала видение режиссера относительно своего персонажа и растратила недели усилий и креативности, потраченные командой по костюмам на покупки и тщательное создание ее гардероба. Она отправила сотни изображений художнику по костюмам фильма, демонстрируя стиль гардероба, который она хотела для своего персонажа. В итоге художнику по костюмам пришлось "переделать гардероб Лайвли, что значительно превысило выделенный бюджет и отвлекло время и ресурсы, а также подготовить гардеробы для остальных актеров".

В какой-то момент Лайвли настаивала, что у ее персонажа "есть деньги" и она может позволить себе обувь за $5000 – несмотря на то, что она молодая владелица малого бизнеса. Это заставило Бальдони переосмыслить весь сценарий, который находился в разработке более года и был одобрен как Sony, так и Wayfarer. Последння включила в него бесчисленное количество заметок (включая комментарии автора книги Коллин Гувер).

Блейк Лайвли полностью поменяла гардероб для своей героини

Лайвли также обвиняли в том, что она "настаивала", чтобы "отдел костюмов упаковал гардероб и доставил его в ее личную резиденцию".

"Погрузка костюмов на грузовики и доставка их содержимого в дом Лайвли в центре перегруженного Манхэттена для примерки стоили времени и денег — их всегда не хватает в любом крупном фильме. Запросы такого рода обычно делаются во время переговоров по контракту. Поскольку Лайвли не делала такого запроса в то время, эти дополнительные расходы не были включены в бюджет. Лайвли, имея большие обязательства перед студиями как исполнительный продюсер, не обращала внимания на бюджетные ограничения, не говоря уже о месяцах планирования, которые уже были завершены", – говорится в иске.

Чтобы избежать разногласий и сохранить дружелюбную атмосферу на съемках, Бальдони передал Лайвли полный контроль над ее гардеробом. Из-за этого Джастин подвергся прямой критике со стороны Sony, которая выразила серьезную обеспокоенность стилем главной героини.

Ранее Фокус писал, что ведущая кулинарного шоу внезапно вступилась за Бальдони в войне с Лайвли.