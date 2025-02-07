Стали известны пол и одно из имен ребенка, которого родила Жизель Бюндхен

Многодетная мать традиционно дала ребенку второе имя, связанное с водой.

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44-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. И хоть она и ее возлюбленній Хоаким Валенте держат пол и имя в секрете, журналистам удалось узнать первіе детали. Как пишет People, у нее родился мальчик, и его второе имя – Ривер.

Таким образом она продолжила семейную традицию, давая детям "водные" имена: второе имя ее 15-летнего сына Бенджамина – Рейн, а у 11-летней дочери Вивиан – Лейк.

Дата рождения малыша не называется. Знаменитость, у которой в Instagram более 23 миллионов подписчиков, хранит молчание.

Сейчас Жизель, которая 13 лет была замужем за звездой НФЛ Томом Брэди, в отношениях с ее тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Впервые об их романе заговорили в июне 2023 года. В октябре 2024-го стало известно о беременности Бюндхен, что ошеломило ее бывшего мужа. Тот был уверен, что она больше не захочет рожать детей.

По словам инсайдеров, Том сложно воспринял новые отношения модели:.

"Сначала все жалит. Ее беременность, ее общение с Хоакимом, ее движение дальше. Но затем он отрывается от этого и остается занятым, зная, что его жизнь довольно хороша, и беспокоиться о вещах, которые он не может контролировать, – пустая трата времени. Он мог жаловаться, но какой смысл. Он извлек максимум пользы из отношений с Жизель, пока они не развалились, теперь это больше не его проблема. С ним все будет хорошо".

Бюндхен сообщила Брэди, что ждет своего первого ребенка от Валенте, вскоре после того, как рассказала об этом их детям. Она хотела, чтобы он услышал об этом от нее первой, а не из сообщений СМИ.

"Жизель и Хоаким не планировали заводить общего ребенка. Это было неожиданно. Хоаким всегда хотел семью, поэтому она рада, что может дать ему это. Она знала, что он будет отличным отцом, когда ее дети начали ходить к нему на занятия. Он терпеливый, игривый и такой понимающий", — заявил источник.

Ранее Фокус писал, как Жизель Бюндхен прокомментировала смерть матери в соцсетях.