Стали відомі стать і одне з імен дитини, яку народила Жизель Бюндхен

Багатодітна мати традиційно дала дитині друге ім'я, пов'язане з водою.

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44-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен народила третю дитину. І хоч вона та її коханий Хоакім Валенте тримають стать та ім'я в секреті, журналістам вдалося дізнатися перші деталі. Як пише People, у неї народився хлопчик, і його друге ім'я – Рівер.

Таким чином вона продовжила сімейну традицію, даючи дітям "водні" імена: друге ім'я її 15-річного сина Бенджаміна – Рейн, а в 11-річної доньки Вівіан – Лейк.

Дата народження малюка не називається. Знаменитість, у якої в Instagram понад 23 мільйони підписників, зберігає мовчання.

Наразі Жизель, яка 13 років була одружена із зіркою НФЛ Томом Бреді, у стосунках з її тренером із джиу-джитсу Хоакімом Валенте. Уперше про їхній роман заговорили в червні 2023 року. У жовтні 2024-го стало відомо про вагітність Бюндхен, що приголомшило її колишнього чоловіка. Той був упевнений, що вона більше не захоче народжувати дітей.

За словами інсайдерів, Том складно сприйняв нові стосунки моделі:.

"Спочатку все жалить. Її вагітність, її спілкування з Хоакімом, її рух далі. Але потім він відривається від цього і залишається зайнятим, знаючи, що його життя доволі гарне, і турбуватися про речі, які він не може контролювати, – марна трата часу. Він міг скаржитися, але який сенс. Він витягнув максимум користі зі стосунків із Жизель, поки вони не розвалилися, тепер це більше не його проблема. З ним усе буде добре".

Бюндхен повідомила Бреді, що чекає на свою першу дитину від Валенте, незабаром після того, як розповіла про це їхнім дітям. Вона хотіла, щоб він почув про це від неї першої, а не з повідомлень ЗМІ.

"Жизель і Хоакім не планували заводити спільну дитину. Це було несподівано. Хоакім завжди хотів сім'ю, тому вона рада, що може дати йому це. Вона знала, що він буде чудовим батьком, коли її діти почали ходити до нього на заняття. Він терплячий, грайливий і такий розуміючий", – заявило джерело.

Раніше Фокус писав, як Жизель Бюндхен прокоментувала смерть матері в соцмережах.