Netflix назвал самый популярный фильм недели (видео)

"Снова в деле" возглавляет топ-10 англоязычных фильмов третью неделю подряд. Боевик-комедия стал мировым хитом, попав в соп-10 во всех странах.

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Комедийный боевик "Снова в деле" с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом стал безусловным лидером просмотров на Netflix на этой неделе. Он набрал 18,4 млн просмотров и 35 млн часов просмотров.

С существенным отрывом идет боевик "Охранник" 2006 года с Майклом Дугласом (7,9 млн/14,2 млн соответственно), а замыкает тройку лидеров анимационная картина "Под настилом" 2023 года (5,8 млн/8,4 млн).

"Снова в деле" – это история бывших агентов ЦРУ, супругов Мэтта и Эмили Рейнольдсов, которые, оставив погони и слежки, наслаждаются спокойной и размеренной жизнью как обычные американцы. У них есть уютный дом, дружная семья и стабильность. Однако в один миг все переворачивается с ног на голову после того, как их настоящие имена становятся известны, и за ними начинается охота.

Поняв, что от врагов им нигде не скрыться, они возвращаются к своей профессии, чтобы использовать все свои навыки и опыт, устранить угрозу.

Расследование приводит их в мир шпионских игр, где у них, оказывается, есть смертельные враги, а малейшая ошибка может стоить им жизни. Вместе с тем, они должны защитить близких и сохранить то, что им дорого.

Режиссером ленты стал Сэт Гордон, написавший сценарий в сотрудничестве с Бренданом О’Брайэном.

Кроме Фокс и Диас, в ней снимались Маккенна Робертс, Рилан Джексон, Кайл Чендлер, Гленн Клоуз, Джэми Деметриу, Эндрю Скотт, Фола Эванс-Акингбола, Роберт Баста.

Ранее Фокус писал про самые просматриваемые фильмы в истории стриминговой платформы, и почему хит сервиса, боевик "Красное уведомление", разнесли критики.