Netflix назвав найпопулярніший фільм тижня (відео)

"Знову в справі" очолює топ-10 англомовних фільмів третій тиждень поспіль. Бойовик-комедія став світовим хітом, потрапивши до соп-10 у всіх країнах.

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Комедійний бойовик "Знову в дії" з Кемерон Діас і Джеймі Фоксом став безумовним лідером переглядів на Netflix цього тижня. Він набрав 18,4 млн переглядів і 35 млн годин переглядів.

З істотним відривом йде бойовик "Охоронець" 2006 року з Майклом Дугласом (7,9 млн/14,2 млн відповідно), а замикає трійку лідерів анімаційна картина "Під настилом" 2023 року (5,8 млн/8,4 млн).

"Знову в дії" – це історія колишніх агентів ЦРУ, подружжя Метта та Емілі Рейнольдсів, які, полишивши переслідування та стеження, насолоджуються спокійним і розміреним життям як звичайні американці. У них є затишний дім, дружна сім'я та стабільність. Однак в одну мить усе перевертається з ніг на голову після того, як їхні справжні імена стають відомі, і за ними починається полювання.

Зрозумівши, що від ворогів їм ніде не сховатися, вони повертаються до своєї професії, щоб використати всі свої навички та досвід, усунути загрозу.

Розслідування приводить їх у світ шпигунських ігор, де у них, виявляється, є смертельні вороги, а найменша помилка може коштувати їм життя. Разом з тим, вони мають захистити близьких і зберегти те, що їм дороге.

Режисером стрічки став Сет Гордон, який написав сценарій у співпраці з Бренданом О'Брайеном.

Крім Фокс і Діас, у ній знімалися Маккенна Робертс, Рілан Джексон, Кайл Чендлер, Гленн Клоуз, Джемі Деметріу, Ендрю Скотт, Фола Еванс-Акінгбола, Роберт Баста.

Раніше Фокус писав про найпопулярніші фільми в історії стримінгової платформи, і чому хіт сервісу, бойовик "Червоне повідомлення", рознесли критики.