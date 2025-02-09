Точно принимает "Субстанцию": Деми Мур в эффектном наряде поразила юным обликом

Актриса блистала на 77-й церемонии вручения премии DGA Awards 2025 и выбрала платье украшенное десятками глаз.

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Голливуд продемонстрировал свой высочайший уровень моды на 77-й ежегодной церемонии вручения премии DGA Awards в субботу, превратив красную дорожку отеля Beverly Hilton в потрясающую демонстрацию стиля и гламура. И одной из главных звезд церемонии стала Деми Мур, которая переживает всплеск популярности после роли в боди-хорроре "Субстанция". Об этом пишет Daily Mail.

Деми Мур похвасталась своим эффектным платьем в соцсетях

Кроме Деми Мур внимание также привлекли Зои Салдана в платье в горошек, Эль Фаннинг, выбравшая черный брючный костюм и Мод Апатоу в кружевном платье и белом палантине.

Мод Апатоу на красной дорожке

Но 62-летняя Деми Мур затмила всех, даже более юных коллег-актрис, появившись в серебристом прозрачном платье, украшенном замысловатым узором в виде широко открытых глаз.

Всего через несколько часом после победы на премии Critics Choice за фильм "Субстанция", Деми сменила наряд. И журналисты таблоидов шутят, что актриса и правда "принимает омолаживающую "Субстанцию", поражая юным обликом.

Эль Фаннинг на красной дорожке

В этом году на церемонии Directors Guild of America Award четверо номинантов DGA на премию "Лучший режиссер полнометражных фильмов" также получили номинации на "Оскар": Брэди Корбет за фильм "Бруталист", Шон Бейкер за фильм "Анора", Жак Одиар за фильм "Эмилия Перес" и Джеймс Мэнголд за фильм "Полный неизвестный".

Единственным номинантом на премию DGA Award в категории "Лучший полнометражный фильм", не получившим номинацию на "Оскар", стал Эдвард Бергер за драму "Конклав".

Категория "Лучший режиссер полнометражного фильма" уже давно является надежным индикатором того, кто получит "Оскар" за лучшую режиссуру: 19 из 22 последних победителей DGA в конечном итоге получили эту премию.

Примечательными исключениями в этом сезоне награждения стали Джон М. Чу, снявший блокбастер "Злая", и Дени Вильнев, создатель фильма "Дюна: Часть вторая".

Оба остались незамеченными, несмотря на огромный успех их фильмов.

Также отсутствовали женщины-режиссеры, снявшие некоторые из самых известных фильмов этого года, такие как Корали Фаргит, номинированная на "Золотой глобус" за фильм "Субстанция".

Впрочем, ее фактически представляла Деми Мур, которая шутливо прокомментировала свое появление на сцене после получения награды на Critics Choice.

"Это была такая дикая поездка", — сказала актриса.

Трейлер фильма "Субстанция"

Напомним, Фокус писал о том, как создавался пугающий грим в нашумевшем фильме "Субстанция".

А также о скандале с мюзиклом "Эмилия Перес". Фильм получил 13 номинаций на "Оскар", но исполнительница главной роли, трансгендерная актриса Карла София Гаскон, не появляется на красных дорожках и утверждает, что ее хотят "отменить".