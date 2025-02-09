Точно приймає "Субстанцію": Демі Мур в ефектному вбранні вразила юним виглядом

Акторка сяяла на 77-й церемонії вручення премії DGA Awards 2025 і обрала сукню, прикрашену десятками очей.

Related video

Голлівуд продемонстрував свій найвищий рівень моди на 77-й щорічній церемонії вручення премії DGA Awards у суботу, перетворивши червону доріжку готелю Beverly Hilton на приголомшливу демонстрацію стилю і гламуру. І однією з головних зірок церемонії стала Демі Мур, яка переживає сплеск популярності після ролі в боді-хоррорі "Субстанція". Про це пише Daily Mail.

Демі Мур похвалилася своєю ефектною сукнею в соцмережах

Крім Демі Мур увагу також привернули Зої Салдана в сукні в горошок, Ель Фаннінг, яка обрала чорний брючний костюм і Мод Апатоу в мереживній сукні та білому палантині.

Мод Апатоу на червоній доріжці

Але 62-річна Демі Мур затьмарила всіх, навіть більш юних колег-актрис, з'явившись у сріблястій прозорій сукні, прикрашеній хитромудрим візерунком у вигляді широко розплющених очей.

Лише через кілька годин після перемоги на премії Critics Choice за фільм "Субстанція", Демі змінила вбрання. І журналісти таблоїдів жартують, що акторка і справді "приймає омолоджувальну "Субстанцію", вражаючи юним виглядом.

Ель Фаннінг на червоній доріжці

Цього року на церемонії Directors Guild of America Award четверо номінантів DGA на премію "Найкращий режисер повнометражних фільмів" також отримали номінації на "Оскар": Бреді Корбет за фільм "Бруталіст", Шон Бейкер за фільм "Анора", Жак Одіар за фільм "Емілія Перес" і Джеймс Менголд за фільм "Повний невідомий".

Єдиним номінантом на премію DGA Award у категорії "Найкращий повнометражний фільм", який не отримав номінацію на "Оскар", став Едвард Бергер за драму "Конклав".

Категорія "Найкращий режисер повнометражного фільму" вже давно є надійним індикатором того, хто отримає "Оскар" за найкращу режисуру: 19 із 22 останніх переможців DGA зрештою отримали цю премію.

Примітними винятками в цьому сезоні нагородження стали Джон М. Чу, який зняв блокбастер "Зла", і Дені Вільньов, творець фільму "Дюна: Частина друга".

Обидва залишилися непоміченими, незважаючи на величезний успіх їхніх фільмів.

Також були відсутні жінки-режисерки, які зняли деякі з найвідоміших фільмів цього року, такі як Коралі Фаргіт, номінована на "Золотий глобус" за фільм "Субстанція".

Утім, її фактично представляла Демі Мур, яка жартівливо прокоментувала свою появу на сцені після отримання нагороди на Critics Choice.

"Це була така дика поїздка", — сказала актриса.

Трейлер фільму "Субстанція"

Нагадаємо, Фокус писав про те, як створювався лякаючий грим у гучному фільмі "Субстанція".

А також про скандал із мюзиклом "Емілія Перес". Фільм отримав 13 номінацій на "Оскара", але виконавиця головної ролі, трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон, не з'являється на червоних доріжках і стверджує, що її хочуть "скасувати".