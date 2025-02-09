Белый дом нанял режиссера "Трансформеров" чтобы снять ролик про работу на Трампа

Рекламу про работу в Секретной службе за два миллиона долларов от Майкла Бэя будет транслировать во время Супербоула в Новом Орлеане.

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Секретная служба Белого дома потратила 2 миллиона долларов на рекламу Майкла Бэя для рекрутинга на Супербоуле 2025, который пройдет сегодня в Новом Орлеане. Таким образом хотят привлечь новых агентов, которые защищают президента США и его семью. Об этом пишет CNN.

Как сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники в НФЛ и Секретной службе, дорогостоящая реклама от режиссера блокбастеров, известного такими боевиками, как "Армагеддон", "Скала" и серия "Трансформеры", скорее всего, будет показана на большом экране в стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане непосредственно перед финальным матчем .

Майкл Бэй и Дональд Трамп во время съемок рекламного ролика

По словам одного из источников, эта сумма в два раза превысила расходы на предыдущие объявления о наборе сотрудников правоохранительных органов, которые, как известно, охраняют президента.

По крайней мере, федералам не придется платить безумные сборы, которые телеканалы взимают за рекламу во время Супербоула. В этом году 30-секундный телевизионный ролик обошелся в 8 миллионов долларов, но рекламное время было предоставлено пожертвованием, сообщает издание.

Этот шаг был сделан в критический момент для агентства, чьи сотрудники страдают от выгорания и сталкиваются с многочисленными проблемами. Как сообщили инсайдеры, агентам Секретной службы не нравятся долгие часы работы, отмена отпусков в последнюю минуту и недельные командировки. И они стараются перевестись из Белого дома.

Эти проблемы всплыли на поверхность после двух покушений на президента Трампа: одно в июле, когда снайпер выстрелил ему в ухо и едва не попал в голову, а второе, когда вооруженный мужчина поджидал его на поле для гольфа.

Дональд Трамп после покушения Фото: Getty Images

Эта попытка была сорвана — Трамп находился всего в нескольких сотнях ярдов — когда агент Секретной службы заметил замаскированный ствол винтовки и открыл огонь, отпугнув потенциального убийцу.

По словам источников, в рекламе будет подчеркнута роль агентства в защите национальных лидеров и подчеркнуто, что Секретная служба обеспечивает безопасность той самой игры, за которой все следят, поскольку ожидается присутствие Трампа в ложе лично.

Они также отметили, что в фильм включены исторические кадры президентов Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году, и Рональда Рейгана, который пережил покушение в 1981 году. Фото Трампа после покушения также будет использовано.

"Я придумал концепцию социальной рекламы о том, что Америка основана на идее свободы. И идея в том, что в США чтят истинных молчаливых героев, которые защищают лидеров нашей демократии", — сказал Бэй в интервью.

Майкл Бэй - известный режиссер блокбастеров Фото: Getty Images

На прошлой неделе Бэй был замечен пожимающим руку Трампу, когда тот поднимался на борт самолета Air Force One на Объединенной авиабазе Эндрюс, где, по словам источников, Бэй снимал рекламу.

Секретная служба планирует использовать рекламу, права на которую будут принадлежать ей в течение пяти лет, в социальных сетях для активизации своей деятельности по вербовке сотрудников.

Напомним, в этом году Супербоул обещает стать грандиозным зрелищем. И на нем, кроме президента США Дональда Трампа будут присутствовать многие высокопоставленные политики. Однако сам Новый Орлеан все еще не оправился от новогоднего теракта, в результате которого погибло 14 человек.