Білий дім найняв режисера "Трансформерів" щоб зняти ролик про роботу на Трампа

Рекламу про роботу в Секретній службі за два мільйони доларів від Майкла Бея транслюватимуть під час Супербоулу в Новому Орлеані.

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Секретна служба Білого дому витратила 2 мільйони доларів на рекламу Майкла Бея для рекрутингу на Супербоулі 2025, який пройде сьогодні в Новому Орлеані. У такий спосіб хочуть залучити нових агентів, які захищають президента США та його сім'ю. Про це пише CNN.

Як повідомляє CNN з посиланням на численні джерела в НФЛ і Секретній службі, дорогу рекламу від режисера блокбастерів, відомого такими бойовиками, як "Армагеддон", "Скеля" та серія "Трансформери", найімовірніше, буде показано на великому екрані на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані безпосередньо перед фінальним матчем.

Майкл Бей і Дональд Трамп під час зйомок рекламного ролика

За словами одного з джерел, ця сума вдвічі перевищила витрати на попередні оголошення про набір співробітників правоохоронних органів, які, як відомо, охороняють президента.

Принаймні, федералам не доведеться платити шалені збори, які телеканали стягують за рекламу під час Супербоула. Цього року 30-секундний телевізійний ролик обійшовся у 8 мільйонів доларів, але рекламний час було надано пожертвою, повідомляє видання.

Цей крок був зроблений у критичний момент для агентства, чиї співробітники страждають від вигорання і стикаються з численними проблемами. Як повідомили інсайдери, агентам Секретної служби не подобаються довгі години роботи, скасування відпусток в останню хвилину і тижневі відрядження. І вони намагаються перевестися з Білого дому.

Ці проблеми спливли на поверхню після двох замахів на президента Трампа: один у липні, коли снайпер вистрілив йому у вухо і ледь не влучив у голову, а другий, коли озброєний чоловік чекав його на полі для гольфу.

Дональд Трамп після замаху Фото: Getty Images

Цю спробу було зірвано — Трамп перебував усього за кілька сотень ярдів — коли агент Секретної служби помітив замаскований ствол гвинтівки і відкрив вогонь, відлякавши потенційного вбивцю.

За словами джерел, у рекламі буде підкреслено роль агентства в захисті національних лідерів і наголошено, що Секретна служба забезпечує безпеку тієї самої гри, за якою всі стежать, оскільки очікують на присутність Трампа в ложі особисто.

Вони також зазначили, що до фільму включено історичні кадри президентів Джона Ф. Кеннеді, вбитого в 1963 році, і Рональда Рейгана, який пережив замах у 1981 році. Фото Трампа після замаху також буде використано.

"Я придумав концепцію соціальної реклами про те, що Америка заснована на ідеї свободи. І ідея в тому, що в США шанують справжніх мовчазних героїв, які захищають лідерів нашої демократії", — сказав Бей в інтерв'ю.

Майкл Бей — відомий режисер блокбастерів Фото: Getty Images

Минулого тижня Бей був помічений як потискав руку Трампу, коли той піднімався на борт літака Air Force One на Об'єднаній авіабазі Ендрюс, де, за словами джерел, Бей знімав рекламу.

Секретна служба планує використовувати рекламу, права на яку належатимуть їй протягом п'яти років, у соціальних мережах для активізації своєї діяльності з вербування співробітників.

Нагадаємо, цього року Супербоул обіцяє стати грандіозним видовищем. І на ньому, крім президента США Дональда Трампа, будуть присутні багато високопоставлених політиків. Однак сам Новий Орлеан все ще не оговтався від новорічного теракту, внаслідок якого загинуло 14 осіб.