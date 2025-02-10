"Знает, что делает": раскрыт план мести Анджелины Джоли Брэду Питту, — СМИ

Звезда раньше держала других знаменитостей на расстоянии вытянутой руки, когда она становилась все более известной. Впрочем, недавно это изменилось.

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У голливудской актрисы Анджелины Джоли есть особый план мести Брэду Питту после их длительного и скандального развода. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана, казалось, держала других знаменитостей на расстоянии вытянутой руки, когда она становилась все более известной. Энджи даже сказала как-то, что у нее не было много известных друзей, а лучшими друзьями были ее дети.

Между тем ее бывший бывший бывший Брэд Питт близко дружил с Джорджем Клуни и Леонардо Ди Каприо.

Впрочем, во время нынешнего сезона наград Джоли изменила свой взгляд на жизнь. На Critics Choice Awards 2025 многодетная мама обняла Деми Мур и поздоровалась с Зои Салданой.

До этого Джоли видели в объятиях с Кейт Уинслет и Сальмой Хайек на церемонии вручения премии "Золотой глобус". На церемонии вручения кинопремий в Палм-Спрингс актриса разговаривала с Николь Кидман.

Анджелина Джоли и Сальма Хайек Фото: Getty Images

А на премии Maltin Modern Master Award во время 40-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре бывшая жена Брэда Питта держалась близко к Аве ДюВерней.

"Анджелина знает, что делает, это специально", — рассказал источник.

Актриса ищет новых друзей в голливудском сообществе. И ей нравится это. По словам инсайдера, Энджи чрезвычайно уважает своих знаменитых друзей.

В частности, с Сальмой Хайек они вместе работали над фильмом "Вечные", и Джоли наняла Сальму на роль в своем следующем фильме "Без крови".

Это произошло после того, как Джоли недавно завершила восьмилетнюю борьбу за развод с Брэдом Питтом. Пара, которая официально поженилась в 2014, разошлась в 2016, только в конце 2024 года окончательно урегулировала вопрос развода, за исключением спора из-за поместья-винодельни во Франции.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

У звезды фильма "Мария" и ее бывшего возлюбленного есть шестеро детей: трое биологических — 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, и трое усыновленных — 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 19-летняя Захара.

Напомним, Анджелину Джоли заметили с родным сыном.

Также Фокус писал о вредной привычке Анджелины Джоли.