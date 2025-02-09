Элегантную Анджелину Джоли заметили на прогулке с сыном от Брэда Питта (фото)

Кроме Нокса, звезда экрана родила еще двоих детей бывшему мужу. Также они стали родителями трех усыновленных наследников.

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49-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заметили на редкой прогулке с 16-летним сыном Ноксом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана вышла с наследником по продукты на рынок Lazy Acres в Лос-Фелизе.

Одетая в плащ верблюжьего оттенка, Анджелина соединила свой образ с белым топом, черными брюками и туфлями на каблуках, излучая легкую элегантность. Она распустила свои светлые волосы и добавила к наряду массивные солнцезащитные очки.

Тем временем Нокс появился в коричневой футболке, штанах и прозрачных очках, когда толкал тележку с продуктами.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом

Выход произошел после того, как Анджелина Джоли недавно завершила восьмилетнюю борьбу за развод с Брэдом Питтом. Пара, которая официально поженилась в 2014, разошлась в 2016, только в конце 2024 года окончательно урегулировала вопрос развода, за исключением спора из-за поместья-винодельни во Франции.

У Джоли и Питта есть шестеро детей: трое биологических — 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, и трое усыновленных — 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 19-летняя Захара. Все они имеют плохие отношения с отцом и даже отказывались от его фамилии. Поэтому Брэд пытается примириться с самой Энджи, чтобы та "дала зеленый свет" на восстановление их отношений.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Звезда фильма "Бойцовский клуб" более двух лет встречается с дизайнером украшений Инес де Рамон.

Напомним, чем занимаются дети Анджелины Джоли.

Также Фокус писал о вредной привычке Анджелины Джоли.