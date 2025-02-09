Елегантну Анджеліну Джолі помітили на прогулянці із сином від Бреда Пітта (фото)

Окрім Нокса, зірка екрану народила ще двох дітей колишньому чоловіку. Також вони стали батьками трьох усиновлених спадкоємців.

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49-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили на рідкісній прогулянці з 16-річним сином Ноксом. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану вийшла зі спадкоємцем по продукти на ринок Lazy Acres у Лос-Фелізі.

Одягнена у плащ верблюжого відтінку, Анджеліна поєднала свій образ з білим топом, чорними штанами та туфлями на підборах, випромінюючи легку елегантність. Вона розпустила своє світле волосся та додала до вбрання масивні сонцезахисні окуляри.

Тим часом Нокс зʼявився в коричневій футболці, штанах та прозорих окулярах, коли штовхав візок з продуктами.

Анджеліна Джолі із сином Ноксом

Вихід стався після того, як Анджеліна Джолі нещодавно завершила восьмирічну боротьбу за розлучення з Бредом Піттом. Пара, яка офіційно одружилася у 2014, розійшлася у 2016, лише наприкінці 2024 року остаточно врегулювала питання розлучення, за винятком суперечки через маєток-виноробню у Франції.

У Джолі та Пітта є шестеро дітей: троє біологічних — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів’єн, і троє усиновлених — 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс і 19-річна Захара. Усі вони мають погані стосунки з батьком та навіть відмовлялися від його прізвища. Через це Бред намагається примиритися із самою Енджі, аби та "дала зелене світло" на відновлення їхніх стосунків.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Зірка фільму "Бійцівський клуб" понад два роки зустрічається з дизайнеркою прикрас Інес де Рамон.

Нагадаємо, чим займаються діти Анджеліни Джолі.

Також Фокус писав про шкідливу звичку Анджеліни Джолі.