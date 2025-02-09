Елегантну Анджеліну Джолі помітили на прогулянці із сином від Бреда Пітта (фото)
Окрім Нокса, зірка екрану народила ще двох дітей колишньому чоловіку. Також вони стали батьками трьох усиновлених спадкоємців.
49-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили на рідкісній прогулянці з 16-річним сином Ноксом. Про це пише Daily Mail.
Зірка екрану вийшла зі спадкоємцем по продукти на ринок Lazy Acres у Лос-Фелізі.
Одягнена у плащ верблюжого відтінку, Анджеліна поєднала свій образ з білим топом, чорними штанами та туфлями на підборах, випромінюючи легку елегантність. Вона розпустила своє світле волосся та додала до вбрання масивні сонцезахисні окуляри.
Тим часом Нокс зʼявився в коричневій футболці, штанах та прозорих окулярах, коли штовхав візок з продуктами.
Вихід стався після того, як Анджеліна Джолі нещодавно завершила восьмирічну боротьбу за розлучення з Бредом Піттом. Пара, яка офіційно одружилася у 2014, розійшлася у 2016, лише наприкінці 2024 року остаточно врегулювала питання розлучення, за винятком суперечки через маєток-виноробню у Франції.
У Джолі та Пітта є шестеро дітей: троє біологічних — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів’єн, і троє усиновлених — 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс і 19-річна Захара. Усі вони мають погані стосунки з батьком та навіть відмовлялися від його прізвища. Через це Бред намагається примиритися із самою Енджі, аби та "дала зелене світло" на відновлення їхніх стосунків.
Зірка фільму "Бійцівський клуб" понад два роки зустрічається з дизайнеркою прикрас Інес де Рамон.
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