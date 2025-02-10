"Знає, що робить": розкрито план помсти Анджеліни Джолі Бреду Пітту, — ЗМІ

Зірка раніше тримала інших знаменитостей на відстані витягнутої руки, коли вона ставала все більш відомою. Втім, нещодавно це змінилося.

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У голлівудської акторки Анджеліни Джолі є особливий план помсти Бреду Пітту після їхнього тривалого та скандального розлучення. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану, здавалося, тримала інших знаменитостей на відстані витягнутої руки, коли вона ставала все більш відомою. Енджі навіть сказала якось, що в неї не було багато відомих друзів, а найкращими друзями були її діти.

Тим часом її колишній колишній Бред Пітт близько дружив з Джорджем Клуні та Леонардо Ді Капріо.

Втім, під час цьогорічного сезону нагород Джолі змінила свій погляд на життя. На Critics Choice Awards 2025 багатодітна мама обійняла Демі Мур та привіталася із Зої Салданою.

До цього Джолі бачили в обіймах з Кейт Вінслет і Сальмою Хаєк на церемонії вручення премії "Золотий глобус". На церемонії вручення кінопремій у Палм-Спрінгс акторка розмовляла з Ніколь Кідман.

Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк Фото: Getty Images

А на премії Maltin Modern Master Award під час 40-го Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі колишня дружина Бреда Пітта трималася близько до Ави ДюВерней.

"Анджеліна знає, що робить, це спеціально", — розповіло джерело.

Акторка шукає нових друзів у голлівудській спільноті. І їй подобається це. За словами інсайдера, Енджі надзвичайно поважає своїх знаменитих друзів.

Зокрема, із Сальмою Хаєк вони разом працювали над фільмом "Вічні", і Джолі найняла Сальму на роль у своєму наступному фільмі "Без крові".

Це сталося після того, як Джолі нещодавно завершила восьмирічну боротьбу за розлучення з Бредом Піттом. Пара, яка офіційно одружилася у 2014, розійшлася у 2016, лише наприкінці 2024 року остаточно врегулювала питання розлучення, за винятком суперечки через маєток-виноробню у Франції.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

У зірки фільму "Марія" та її колишнього коханого є шестеро дітей: троє біологічних — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів’єн, і троє усиновлених — 23-річний Меддокс, 21-річний Пакс і 19-річна Захара.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі помітили з рідним сином.

Також Фокус писав про шкідливу звичку Анджеліни Джолі.