Дочь Арнольда Шварценеггера показала всех внуков актера (фото)

Кэтрин Шварценеггер с осени 2024 года многодетная мама. Они с мужем Крисом Праттом воспитывают двух дочерей и маленького сына.

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Дочь Арнольда Шварценеггера показала всех его внуков. Семейными кадрами Кэтрин Шварценеггер поделилась в Instagram с более 1 млн подписчиков.

На первом фото 35-летняя писательница держала на руках маленького Форда Фицджеральда, который родился осенью 2024 года. Дочь 77-летнего Арнольда Шварценеггера позировала перед зеркалом в ванной комнате. Многодетная мама одета в светло-зеленую пижаму и держит самого маленького ребенка на руках.

На еще одном кадре изображена прогулка Кэтрин вместе с дочерьми: 4-летней Лайлой и 2-летней Элоизой. Внучки Арнольда Шварценеггера держались за руки, идя вслед за мамой.

А муж писательницы, 45-летний актер Крис Пратт, на одном из фото улыбается, держа в руках выпуск журнала Meaningful Living, который издает его теща Мария Шрайвер.

Тем временем брат Кэтрин Патрик обнял племянниц на трогательном семейном фото. Лицо наследниц дочь Арнольда Шварценеггера решила скрыть.

Кэтрин Шварценеггер с сыном

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт женаты с 2019 года. Они воспитывают троих маленьких детей и время от времени делятся семейным контентом в соцсетях. Кроме того, у Криса есть 12-летний сын Джек от бывшей жены Анны Фэрис.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт Фото: Chris Pratt/Instagram

Напомним, муж Кэтрин Шварценеггер поставил ее в неловкое положение.

Также Фокус писал о редком выходе Арнольда Шварценеггера на публику с сыном Патриком.