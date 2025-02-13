Донька Арнольда Шварценеггера показала всіх онуків актора (фото)

Кетрін Шварценеггер з осені 2024 багатодітна мама. Вони з чоловіком Крісом Праттом виховують двох доньок та маленького сина.

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Донька Арнольда Шварценеггера показала всіх його онуків. Сімейними кадрами Кетрін Шварценеггер поділилася в Instagram з понад 1 млн підписників.

На першому фото 35-річна письменниця тримала на руках маленького Форда Фіцджеральда, який народився восени 2024 року. Донька 77-річного Арнольда Шварценеггера позувала перед дзеркалом у ванній кімнаті. Багатодітна мама одягнена у світло-зелену піжаму і тримає найменшу дитину на руках.

На ще одному кадрі зображено прогулянку Кетрін разом з доньками: 4-річною Лайлою та 2-річною Елоїзою. Онучки Арнольда Шварценеггера трималися за руки, йдучи слідом за мамою.

А чоловік письменниці, 45-річний актор Кріс Пратт, на одному з фото посміхається, тримаючи у руках випуск журналу Meaningful Living, який видає його теща Марія Шрайвер.

Тим часом брат Кетрін Патрік обійняв племінниць на зворушливому сімейному фото. Обличчя спадкоємиць донька Арнольда Шварценеггера вирішила приховати.

Кетрін Шварценеггер із сином

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт одружені з 2019 року. Вони виховують трьох маленьких дітей та час від часу діляться сімейним контентом у соцмережах. Крім того, у Кріса є 12-річний син Джек від колишньої дружини Анни Феріс.

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт Фото: Chris Pratt/Instagram

Нагадаємо, чоловік Кетрін Шварценеггер поставив її в незручне становище.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Арнольда Шварценеггера на публіку із сином Патріком.