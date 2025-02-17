Зои Салдана разразилась бранью, получив награду BAFTA (видео)

Актриса не смогла сдержать эмоий после того, как получила престижную кинонаграду. Ее речь изобиловала не только словами благодарности, но и не очень приличными оборотами.

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46-летняя американская и доминиканская актриса и танцовщица Зои Салдана, которая на церемонии BAFTA получила награду как лучшая актриса второго плана за роль Риты Моры Кастро в фильме "Эмилия Перес", не смогла сдержать эмоций, пишет Mirror.

Знаменитость, которая щеголяла на красной дорожке в роскошном платье с кружевным воротником от Saint Laurent, выйдя на сцену за наградой, не только расплакалась, но и разразилась от переполнявших ее чувств нецензурной лексикой. Зои, выигравшая у своих конкуренток Джейми Ли Кертис, Селены Гомес, Арианы Гранде, Фелисити Джонс и Изабеллы Росселлини, получила статуэтку из рук Колмана Доминго и Адама Пирсона.

Во время своей речи она была взволнована, ее голос дрожал, и она выругалась несколькими ругательствами между тем, как поблагодарила своих коллег и команду, с которыми она работала над фильмом.

Зои Салдана заметно волновалась во время благодарственной речи

"Мои дети сказали мне не плакать, так что я постараюсь. Это настоящая честь, потому что те несколько раз, когда я ходила на роль с британским акцентом или репетитором по диалекту, я думала: "С тобой этого не случится". Несмотря на то, что у меня много друзей-британцев, я ловлю себя на том, что повторяю все их фразы, и знаю, что я заноза в заднице", – начала она.

По ее словам, эта роль стала "творческим вызовом всей жизни".

"Как вы начинаете даже подходить к фильму, который не просто бросает вызов категоризации, и вы начинаете с того, что делаете прыжок с Жаком Одиаром. Я хочу поблагодарить свой замечательный актерский состав… Фильмы должны менять сердца и бросать вызов умам, и я надеюсь, что я сделала что-то вроде этого. Голоса должны быть услышаны, но не мой английский акцент. Я посвящаю все эти награды и фильм "Эмилия Перес" моему племяннику Эли. Он причина – они причина – я подписалась на этот фильм в первую очередь. Поэтому как гордая тетя трансгендерной жизни я всегда буду стоять на стороне моего сообщества трансгендерных людей", – заявила звезда.

Когда ее длинный список благодарностей продолжался, Салдана начала плакать, благодарив свою мать, мужа и детей. По мере выступления она произнесла: "О, Боже, я получаю обратный отсчет. F*** f*** f***!"

В репортаже о награждении вырезали ее ругательное заключение, а показали, как она просто уходит со сцены с наградой в руках.

Мексиканский фильм "Эмилия Перес", который получил неоднозначные отзывы, был номинирован в 11 категориях. На предстоящем "Оскаре" у него 13 номинаций, однако из-за скандала с актрисой Карлой Софией Гаскон этот список рискует уменьшиться.

Ранее Фокус писал, что Зои Салдана выставила на продажу свой особняк.