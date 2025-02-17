Зої Салдана вибухнула лайкою, отримавши нагороду BAFTA (відео)

Актриса не змогла стримати емоцій після того, як отримала престижну кінонагороду. Її промова рясніла не лише словами подяки, а й не дуже пристойними зворотами.

Related video

46-річна американська і домініканська акторка і танцівниця Зої Салдана, яка на церемонії BAFTA отримала нагороду як найкраща акторка другого плану за роль Ріти Мори Кастро у фільмі "Емілія Перес", не змогла стримати емоцій, пише Mirror.

Знаменитість, яка хизувалася на червоній доріжці в розкішній сукні з мереживним коміром від Saint Laurent, вийшовши на сцену за нагородою, не тільки розплакалася, а й вибухнула від почуттів, що переповнювали її, нецензурною лексикою. Зої, яка виграла у своїх конкуренток Джеймі Лі Кертіс, Селени Гомес, Аріани Гранде, Фелісіті Джонс та Ізабелли Росселліні, отримала статуетку з рук Колмана Домінго і Адама Пірсона.

Під час своєї промови вона була схвильована, її голос тремтів, і вона вилаялася, коли дякувала своїм колегам і команді, з якими вона працювала над фільмом.

Зої Салдана помітно хвилювалася під час подячної промови

"Мої діти сказали мені не плакати, тож я постараюся. Це справжня честь, тому що ті кілька разів, коли я ходила на роль з британським акцентом або репетитором з діалекту, я думала: "З тобою цього не станеться". Незважаючи на те, що у мене багато друзів-британців, я ловлю себе на тому, що повторюю всі їхні фрази, і знаю, що я скалка в дупі", — почала вона.

За її словами, ця роль стала "творчим викликом усього життя".

"Як ви починаєте навіть підходити до фільму, який не просто кидає виклик категоризації, і ви починаєте з того, що робите стрибок із Жаком Одіаром. Я хочу подякувати своєму чудовому акторському складу... Фільми мають змінювати серця і кидати виклик розуму, і я сподіваюся, що я зробила щось на зразок цього. Голоси мають бути почуті, але не мій англійський акцент. Я присвячую всі ці нагороди і фільм "Емілія Перес" моєму племіннику Елі. Він причина — вони причина — я підписалася на цей фільм насамперед. Тому як горда тітка трансгендерного життя я завжди стоятиму на боці моєї спільноти трансгендерних людей", — заявила зірка.

Коли її довгий список подяк тривав, Салдана почала плакати, дякуючи своїй матері, чоловікові та дітям. У міру виступу вона вимовила: "О, Боже, я отримую зворотний відлік. F*** f*** f*** f***!"

У репортажі про нагородження вирізали її лайливий висновок, а показали, як вона просто йде зі сцени з нагородою в руках.

Мексиканський фільм "Емілія Перес", який отримав неоднозначні відгуки, був номінований в 11 категоріях. На майбутньому "Оскарі" у нього 13 номінацій, однак через скандал з актрисою Карлою Софією Гаскон цей список ризикує зменшитися.

Раніше Фокус писав, що Зої Салдана виставила на продаж свій особняк.