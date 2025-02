Как выглядит любовное гнездышко Селены Гомес и Бенни Бланко за $35 млн: кадры роскоши

Пара решила обосноваться в Беверли-Хиллз, престижном и богатом районе Лос-Анджелеса, где живут многие знаменитости.

Первые изображения нового дома, который в декабре прошлого года купили музыкальный продючер Бенни Бланко и певица Селена Гомес за $35 миллионов, опубликовал таблоид TMZ. Сообщается, что пара обзавелась элитной недвижимостью в Беверли-Хиллз стразу после помолвки, заключив одну из самых дорогих сделок в анклаве.

Двухэтажный просторный дом в средиземноморском стиле имеет семь спален и 12 ванных комнат. В нем есть библиотека, винтовая лестница, теплица, фитнес-центр и бассейн. На территории можно увидеть фонтан, ухоженный газон и сад. Также к услугам собственников беседка с камином.

На прошлой неделе пара порадовала поклонников, объявив о предстоящем совместном музыкальном проекте – сборнике песен о любви "I Said I Love You First", релиз которого назначен на 21 марта. Это произошло вскоре после того, как Селена заявила о намерении полностью сосредоточиться на актерской карьере, отметив, что уже "старовата" для сцены. Она снимается в успешном сериале "Убийства в одном здании", а недавно сыграла в музыкальном фильме "Эмилия Перес", номинированном на 13 "Оскаров".

Бенни и Селена знакомы с 2013 года. Первой встречей они обязаны маме певицы Менди Тифи. Пара начала встречаться только через 10 лет, в 2023-м, а уже в декабре 2024-го обручились. Многие отмечают, что после многих неудач в личной жизни рядом с Бланко Гомес расцвела и выглядит по-настоящему счастливой. Ее жених любит устраивать своей девушке сюрпризы. Например, на День святого Валентина он подарил ей полную ванну сырного соуса.

"Когда твоя невеста не очень любит цветы", – подписал он пост в соцсети.

В одном из интеврью артистка призналась, что в Бенни ее покоримло его умение ценить ее и слышать, она ощущает, что он не просто любит ее, но и безгранично уважает.

