Який вигляд має любовне гніздечко Селени Гомес і Бенні Бланко за $35 млн: кадри розкоші

Пара вирішила облаштуватися в Беверлі-Гіллз, престижному і багатому районі Лос-Анджелеса, де живуть багато знаменитостей.

Перші зображення нового будинку, який у грудні минулого року купили музичний продюсер Бенні Бланко і співачка Селена Гомес за $35 мільйонів, опублікував таблоїд TMZ. Повідомляється, що пара обзавелася елітною нерухомістю в Беверлі-Гіллз одразу після заручин, уклавши одну з найдорожчих угод в анклаві.

Двоповерховий просторий дім у середземноморському стилі має сім спалень і 12 ванних кімнат. У ньому є бібліотека, гвинтові сходи, теплиця, фітнес-центр і басейн. На території можна побачити фонтан, доглянутий газон і сад. Також до послуг власників альтанка з каміном.

Минулого тижня пара порадувала шанувальників, оголосивши про майбутній спільний музичний проєкт – збірку пісень про кохання "I Said I Love You First", реліз якої призначено на 21 березня. Це сталося незабаром після того, як Селена заявила про намір повністю зосередитися на акторській кар'єрі, зазначивши, що вже "застара" для сцени. Вона знімається в успішному серіалі "Вбивства в одній будівлі", а нещодавно зіграла в музичному фільмі "Емілія Перес", номінованому на 13 "Оскарів".

Бенні та Селена знайомі з 2013 року. Першою зустріччю вони завдячують мамі співачки Менді Тіфі. Пара почала зустрічатися тільки через 10 років, у 2023-му, а вже в грудні 2024-го побралися. Багато хто відзначає, що після багатьох невдач в особистому житті поруч із Бланко Гомес розквітла і виглядає по-справжньому щасливою. Її наречений любить влаштовувати своїй дівчині сюрпризи. Наприклад, на День святого Валентина він подарував їй повну ванну сирного соусу.

"Коли твоя наречена не дуже любить квіти", — підписав він пост у соцмережі.

В одному з інтерв'ю артистка зізналася, що в Бенні її підкорило його вміння цінувати її та чути, вона відчуває, що він не просто любить її, а й безмежно поважає.

