Экс-супруга Джеффа Безоса отдала на благотворительность более 19 млрд долларов: детали

Маккензи Скотт сразу после развода с основателем Amazon пообещала отдать на добрые дела половину состояния. Свое слово она сдержала.

Американская писательница Маккензи Скотт использует свое огромное состояние, чтобы отдавать пользу обществу: бывшая жена Джеффа Безоса уже пожертвовала более 19 миллиардов долларов многим организациям. Об этом пишет Daily Mail.

Скотт и Безос развелись в 2019 году, после чего женщина получила 38 млрд долларов и 4% акций компании Amazon.

Вскоре после развода экс-супруга миллиардера пообещала отдать по крайней мере половину своего богатства, отметив, что у нее есть "непропорциональная сумма денег, которую можно поделить", и она не прекратит пожертвовать, "пока сейф не опустеет".

Несмотря на то, что Маккензи Скотт сохранила свое состояние благодаря успеху Amazon и личным бизнес-мероприятиям, она придерживается своего обещания, поскольку новое исследование показало, что ее филантропия "трансформирует" более 2000 организаций.

В частности, речь о Big Brothers Big Sisters of America, Pastoral Women's Council, Goodwill Industries of East Texas, South Texas Food Bank, Kaboom!, Equal Opportunity Schools и Chords of Community.

Big Brothers Big Sisters of America — это популярная программа наставничества, которая объединяет волонтеров с детьми в возрасте от пяти лет. Миссия заключается в том, чтобы помочь молодежи полностью раскрыть свой потенциал и иметь взрослого, на которого можно положиться.

Согласно исследованию, BBBSA почти удвоила свой бюджет после пожертвования Скотт.

В 2022 году Скотт отдала организации 25 миллионов долларов. До получения пожертвования бюджет BBBSA составлял лишь 24 миллиона долларов.

Увеличение средств позволило ускорить процесс подбора и помочь привлечь заинтересованных волонтеров к программе наставничества.

