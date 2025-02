Ексдружина Джеффа Безоса віддала на благодійність понад 19 млрд доларів: деталі

Маккензі Скотт одразу після розлучення із засновником Amazon пообіцяла віддати на добрі справи половину статку. Свого слова вона дотрималася.

Американська письменниця Маккензі Скотт використовує свої величезні статки, щоб віддавати користь суспільству: колишня дружина Джеффа Безоса вже пожертвувала понад 19 мільярдів доларів багатьом організаціям. Про це пише Daily Mail.

Скотт і Безос розлучилися в 2019 році, після чого жінка отримала 38 млрд доларів і 4% акцій компанії Amazon.

Невдовзі після розлучення ексдружина мільярдера пообіцяла віддати принаймні половину свого багатства, зазначивши, що в неї є "непропорційна сума грошей, яку можна поділити", і вона не припинить пожертвувати, "доки сейф не спорожніє".

Незважаючи на те, що Маккензі Скотт зберегла свій статок завдяки успіху Amazon і особистим бізнес-заходам, вона дотримується своєї обіцянки, оскільки нове дослідження показало, що її філантропія "трансформує" понад 2000 організацій.

Зокрема, мова про Big Brothers Big Sisters of America, Pastoral Women's Council, Goodwill Industries of East Texas, South Texas Food Bank, Kaboom!, Equal Opportunity Schools і Chords of Community.

Джефф Безос та Маккензі Скотт Фото: Getty Images

Big Brothers Big Sisters of America — це популярна програма наставництва, яка об’єднує волонтерів із дітьми віком від п’яти років. Місія полягає в тому, щоб допомогти молоді повністю розкрити свій потенціал і мати дорослого, на якого можна покластися.

Згідно з дослідженням, BBBSA майже подвоїла свій бюджет після пожертви Скотт.

У 2022 році Скотт віддала організації 25 мільйонів доларів. До отримання пожертви бюджет BBBSA становив лише 24 мільйони доларів.

Збільшення коштів дозволило пришвидшити процес підбору та допомогти залучити зацікавлених волонтерів до програми наставництва.

