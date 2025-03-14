Популярный телеведущий, которого "заказала" жена, подал на развод

По словам Аарона, он был шокирован поступком своей жены. Теперь у него нет доверия к ней.

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48-летний американский телеведущий, звезда реалити-шоу "Приключения призраков" Аарон Гудвин подал на развод со своей 32-летней женой Викторией после того, как следователи заявили, что она пыталась убить его с помощью известного жителя Флориды, 35-летнего Гранта Амато, осужденного за убийство своей семьи шесть лет назад, сообщает US Weekly.

Аарон подал в суд ходатайство о сохранении отдельного места жительства от своей бывшей супруги и о разделе их общей собственности, поскольку Виктории предъявлены два обвинения, связанных с убийством, в уголовном суде. Второе предварительное слушание по ее делу назначено на 25 марта.

Аарон Гудвин и его жена Виктория

Адвокаты Аарона заявили в иске, что "нет никакой возможности примирения" после того, как Виктория, которая на прошлой неделе была взята под стражу и содержалась под залогом в размере $100 000, делала вид, что счастлива в браке, параллельно подыскивая убийцу для ликвидации мужа.

Юридическая команда Гудвина заявила в иске, что "взгляды, вкусы, симпатии и антипатии мужа и жены стали несовместимыми до такой степени, что для них стало невозможным жить вместе… в супружеской гармонии".

Амато был убежден за тройное убийство своих родителей и брата в 2019 году, обвинивших его в краже $200 000, которые он потратил на болгарскую веб-модель по имени Сильвия. После убийства родственников он получил пожизненный срок.

Грант Амато должен был ликвидировать Аарона Гудвина Фото: Скриншот

Мужчина пересекся с Викторией как друзья по переписке после того, как она увидела его историю в документальном фильме Paramount+ 2024 года о настоящих преступлениях "CTRL+ALT+DESIRE".

Аарон Гудвин, который не хочет алиментов для себя или своей супруги, сообщил суду в заявлении, что он и его жена изначально намеревались обменяться клятвами 4 мая 2020 года, но были вынуждены отложить бракосочетание из-за ограничений COVID-19. Они поженились в августе 2022 года в Диснейленде, на аттракционе The Haunted Mansion. Аарон написал в посте в Instagram, что свадьба "наконец-то состоялась" после почти двух с половиной лет пандемии.

Виктория была арестована 6 марта в связи с подстрекательством к убийству и сговором с целью убийства.

По словам Аарона, он чувствовал себя "ошеломленным" и получил судебный приказ против нее, который обязывает ее держаться от него подальше и воздерживаться от контактов с ней в течение следующих трех месяцев.

Виктория впервые предстала перед судом 11 марта, где против нее были предъявлены обвинения.

Ранее Фокус писал, что американка заказала убийство мужа на сайте для профилактики сетевой безграмотности.