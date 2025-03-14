Популярний телеведучий, якого "замовила" дружина, подав на розлучення

За словами Аарона, він був шокований вчинком своєї дружини. Тепер у нього немає довіри до неї.

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48-річний американський телеведучий, зірка реаліті-шоу "Пригоди привидів" Аарон Гудвін подав на розлучення зі своєю 32-річною дружиною Вікторією після того, як слідчі заявили, що вона намагалася вбити його за допомогою відомого жителя Флориди, 35-річного Гранта Амато, засудженого за вбивство своєї сім'ї шість років тому, повідомляє US Weekly.

Аарон подав до суду клопотання про збереження окремого місця проживання від своєї колишньої дружини і про розподіл їхньої спільної власності, оскільки Вікторії висунуто два обвинувачення, пов'язані з убивством, у кримінальному суді. Друге попереднє слухання у її справі призначено на 25 березня.

Аарон Гудвін і його дружина Вікторія

Адвокати Аарона заявили в позові, що "немає жодної можливості примирення" після того, як Вікторія, яку минулого тижня було взято під варту й утримували під заставою в розмірі $100 000, робила вигляд, що щаслива в шлюбі, паралельно підшукуючи вбивцю для ліквідації чоловіка.

Юридична команда Гудвіна заявила в позові, що "погляди, смаки, симпатії та антипатії чоловіка і дружини стали несумісними до такої міри, що для них стало неможливим жити разом... у подружній гармонії".

Амато був переконаний за потрійне вбивство своїх батьків і брата 2019 року, які звинуватили його в крадіжці $200 000, які він витратив на болгарську вебмодель на ім'я Сільвія. Після вбивства родичів він отримав довічний термін.

Грант Амато мав ліквідувати Аарона Гудвіна Фото: Скриншот

Чоловік перетнувся з Вікторією як друзі по листуванню після того, як вона побачила його історію в документальному фільмі Paramount+ 2024 року про справжні злочини "CTRL+ALT+DESIRE".

Аарон Гудвін, який не хоче аліментів для себе або своєї дружини, повідомив суду в заяві, що він і його дружина спочатку мали намір обмінятися клятвами 4 травня 2020 року, але були змушені відкласти одруження через обмеження COVID-19. Вони одружилися в серпні 2022 року в Діснейленді, на атракціоні The Haunted Mansion. Аарон написав у пості в Instagram, що весілля "нарешті відбулося" після майже двох із половиною років пандемії.

Вікторію заарештували 6 березня у зв'язку з підбурюванням до вбивства і змовою з метою вбивства.

За словами Аарона, він почувався "приголомшеним" і отримав судовий наказ проти неї, який зобов'язує її триматися від нього подалі й утримуватися від контактів із нею протягом наступних трьох місяців.

Вікторія вперше постала перед судом 11 березня, де проти неї було висунуто звинувачення.

Раніше Фокус писав, що американка замовила вбивство чоловіка на сайті для профілактики мережевої безграмотності.