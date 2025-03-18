Журнал Vogue показал фото с тайной свадьбы Джастина Теру

Актер старался максимально ограничить от общественности свою личную жизнь, и впервые пара появилась вместе на публике в декабре 2023 года, посетив свадьбу друзей.

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Спустя несколько дней после свадьбы 53-летнего актера Джастина Теру и его 30-летней коллеги по цеху Николь Брайдон Блум журнал Vogue опубликовал фотографии с торжества, а также рассказал историю знакомства пары и их любви.

О тайном бракосочетании влюбленных стало известно на прошлой неделе, а в СМИ попали довольно нечеткие кадры невесты и жениха. Теперь же можно в деталях рассмотреть пару, а также свадебное платье актрисы, которое для нее пошила Виктория Бекхэм. Жених выбрал белый смокинг и черные брюки.

Николь и Джастин, который ранее был женат на Дженнифер Энистон, впервые встретились в 2022 году, когда их общая подруга, актриса Луиза Джейкобсон, познакомила их на частной вечеринке в баре The Nines в Нижнем Манхэттене.

"После вечеринки мы с группой отправились выпить неподалеку. В Нью-Йорке была аномально холодная ночь – около шести градусов, – и Джастин очень любезно предложил мне свои перчатки, которые я с благодарностью приняла и тут же вернула, как только мы вернулись внутрь", – вспоминает Блум.

На следующее утро Николь получила неожиданное сообщение от Джастина: "Это твое?" с прикрепленной фотографией.

"Это была фотография, где он держал мое маленькое перекрещенное бриллиантовое кольцо, которое я носила и, с грустью предполагая, что потеряла, накануне вечером. Оказалось, что оно соскользнуло с моего холодного пальца в его большие перчатки, когда я их вернула. Джастин надел перчатки на следующее утро, и кольцо наполовину соскользнуло на его палец. Он любит шутить, что я первая сделала предложение, в первую же ночь, когда мы встретились!", – добавила Николь.

По словам Джастина, он расценил кольцо в перчатке как умысел.

"Но теперь, зная Николь так хорошо, как я, я понимаю, что это определенно не так. Она оставила больше украшений, курток и сумок в разных местах, чем я могу сосчитать. Так что это определенно не ход", – шутит он.

Актриса очаровала Джастина с первых минут, хотя на тот момент он даже не знал ее имени.

"Я указал на нее через комнату своему другу Расси, и когда он ее увидел, то дважды посмотрел на нее, повернулся ко мне и буквально сказал: "Она та самая"". Я не мог знать, насколько пророческим окажется его комментарий. Затем я умолял его пойти и забрать ее имя, которое я, как идиот, не получил", – поведал Теру.

Пара сыграла свадьбу в городке Шпу-Ха, Мексика, в присутствии родственников и друзей. С ними была и любимая собака Джастика, помесь питбуля по кличке Кума.

Питбуль Кума – любимый пес Джастина Теру

О своих отношениях влюбленные долго не говорили публике. Впервые они дебютировали в Instagram, опубликовав селфи со свадьбы сестры-близняшки Николь в декабре 2023 года, а в июне 2024 года посетили свадьбу Наоми Уоттс и Билли Крудапа в Мехико.

Ранее Фокус писал, что Джастин Теру говорил об отношениях с Дженнифер Энистон.