Журнал Vogue показав фото з таємного весілля Джастіна Теру

Актор намагався максимально обмежити від громадськості своє особисте життя, і вперше пара з'явилася разом на публіці в грудні 2023 року, відвідавши весілля друзів.

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За кілька днів після весілля 53-річного актора Джастіна Теру і його 30-річної колеги по цеху Ніколь Брайдон Блум журнал Vogue опублікував фотографії з урочистості, а також розповів історію знайомства пари та їхнього кохання.

Про таємне одруження закоханих стало відомо минулого тижня, а в ЗМІ потрапили досить нечіткі кадри нареченої і нареченого. Тепер же можна в деталях роздивитися пару, а також весільну сукню актриси, яку для неї пошила Вікторія Бекхем. Наречений вибрав білий смокінг і чорні штани.

Ніколь і Джастін, який раніше був одружений з Дженніфер Еністон, вперше зустрілися 2022 року, коли їхня спільна подруга, акторка Луїза Джейкобсон, познайомила їх на приватній вечірці в барі The Nines у Нижньому Мангеттені.

"Після вечірки ми з групою вирушили випити неподалік. У Нью-Йорку була аномально холодна ніч — близько шести градусів, — і Джастін дуже люб'язно запропонував мені свої рукавички, які я з вдячністю прийняла і одразу ж повернула, щойно ми повернулися всередину", — згадує Блум.

Наступного ранку Ніколь отримала несподіване повідомлення від Джастіна: "Це твоє?" з прикріпленою фотографією.

"Це була фотографія, де він тримав мою маленьку перехрещену діамантову каблучку, яку я носила і, із сумом припускаючи, що втратила, напередодні ввечері. Виявилося, що вона зісковзнула з мого холодного пальця в його великі рукавички, коли я їх повернула. Джастін одягнув рукавички наступного ранку, і каблучка наполовину зісковзнула на його палець. Він любить жартувати, що я перша зробила пропозицію, в першу ж ніч, коли ми зустрілися!", — додала Ніколь.

За словами Джастіна, він розцінив каблучку в рукавичці як умисел.

"Але тепер, знаючи Ніколь так добре, як я, я розумію, що це безумовно не так. Вона залишила більше прикрас, курток і сумок у різних місцях, ніж я можу порахувати. Так що це точно не хід", — жартує він.

Актриса зачарувала Джастіна з перших хвилин, хоча на той момент він навіть не знав її імені.

"Я вказав на неї через кімнату своєму другові Рассі, і коли він її побачив, то двічі подивився на неї, повернувся до мене і буквально сказав: "Вона та сама""". Я не міг знати, наскільки пророчим виявиться його коментар. Потім я благав його піти і забрати її ім'я, яке я, як ідіот, не отримав", — повідав Теру.

Пара зіграла весілля в містечку Шпу-Ха, Мексика, у присутності родичів і друзів. З ними був і улюблений собака Джастіка, помісь пітбуля на прізвисько Кума.

Пітбуль Кума — улюблений пес Джастіна Теру

Про свої стосунки закохані довго не говорили публіці. Уперше вони дебютували в Instagram, опублікувавши селфі з весілля сестри-близнючки Ніколь у грудні 2023 року, а в червні 2024 року відвідали весілля Наомі Воттс і Біллі Крудапа в Мехіко.

Раніше Фокус писав, що Джастін Теру говорив про стосунки з Дженніфер Еністон.