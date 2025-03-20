Рейтинг 98%: новый хит от Netflix "Юношество" пугает и завораживает (фото, видео)

Премьера Adolescence на Netflix мгновенно стала сенсацией. Его новаторская съемка без монтажа и глубокая драматургия уже заслужили любовь зрителей.

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Британский мини-сериал "Юношество" (Adolescence) стремительно покоряет зрителей по всему миру. Его напряженный сюжет, исследующий темные углы подростковой психологии, заставляет задуматься над тем, как современное общество влияет на детей. Фокус рассказывает, что известно о нашумевшей картине.

Трейлер сериала "Юношество"

Сериал "Юношество" (Adolescence) — это британский мини-сериал 2025 года, созданный Джеком Торном и Стивеном Грэмом, который также исполнил одну из главных ролей. Сюжет сосредотачивается на жизни семьи Миллеров, которая рушится после ареста их 13-летнего сына Джейми по обвинению в убийстве одноклассницы. Сериал исследует вопрос, как ребенок может стать убийцей, и влияние токсичных интернет-сообществ на юношество.

Особенностью сериала является то, что каждый из четырех эпизодов снят одним непрерывным дублем, что усиливает ощущение личного присутствия и напряжения.

Премьера состоялась 13 марта 2025 года на платформе Netflix, и сериал быстро обрел популярность, получив 24,3 миллиона просмотров за первые четыре дня.

Сериал "Юношество" стал дебютом Оуэна Купера на экране.

"На моменте, когда он сказал "Что случилось? Вы боитесь 13-летнего?", у меня волосы встали дыбом. Поэтому да, актерская игра", "Я в восторге от малого. В третьей серии у меня из-за него сироты выступали", — пишут пользователи сети.

Овен Купер

"Юношество" получило положительные отзывы критиков и зрителей, в частности, его называют "лучшим британским драматическим сериалом", отмечая точное отражение британской семейной культуры и высококачественную постановку.

Благодаря успеху первого сезона, Netflix рассматривает возможность продолжения сериала, причем каждый следующий сезон может освещать различные проблемы подростков, пишет The Sun.

Сервис Rotten Tomatoes сначала дал "Юношеству" 100% рейтинга, но сейчас он составляет 98%.

Напомним, что посмотреть из детективных сериалов.

Также Фокус писал о том, почему сериал "Юношество" напугал родителей подростков.