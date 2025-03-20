Рейтинг 98%: новий хіт від Netflix "Юнацтво" лякає та заворожує (фото, відео)

Прем'єра Adolescence на Netflix миттєво стала сенсацією. Його новаторська зйомка без монтажу та глибока драматургія вже заслужили любов глядачів.

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Британський мінісеріал "Юнацтво" (Adolescence) стрімко підкорює глядачів по всьому світу. Його напружений сюжет, що досліджує темні кути підліткової психології, змушує замислитися над тим, як сучасне суспільство впливає на дітей. Фокус розповідає, що відомо про нашумілу картину.

Трейлер серіалу "Юнацтво"

Серіал "Юнацтво" (Adolescence) — це британський мінісеріал 2025 року, створений Джеком Торном та Стівеном Гремом, який також виконав одну з головних ролей. Сюжет зосереджується на житті родини Міллерів, яке руйнується після арешту їхнього 13-річного сина Джеймі за звинуваченням у вбивстві однокласниці. Серіал досліджує питання, як дитина може стати вбивцею, та вплив токсичних інтернет-спільнот на юнацтво.

Особливістю серіалу є те, що кожен з чотирьох епізодів знятий одним безперервним дублем, що підсилює відчуття особистої присутності та напруги.

Прем'єра відбулася 13 березня 2025 року на платформі Netflix, і серіал швидко здобув популярність, отримавши 24,3 мільйона переглядів за перші чотири дні.

Серіал "Юнацтво" став дебютом Овена Купера на екрані.

"На моменті, коли він сказав "Що сталося? Ви боїтеся 13-літнього?", у мене волосся стало дибки. Тому так, акторська гра", "Я в захваті від малого. В третій серії в мене через нього сироти виступали", — пишуть користувачі мережі.

Овен Купер

"Юнацтво" отримало схвальні відгуки критиків та глядачів, зокрема, його називають "найкращим британським драматичним серіалом", відзначаючи точне відображення британської сімейної культури та високоякісну постановку.

Завдяки успіху першого сезону, Netflix розглядає можливість продовження серіалу, причому кожен наступний сезон може висвітлювати різні проблеми підлітків, пише The Sun.

Сервіс Rotten Tomatoes спочатку дав "Юнацтву" 100% рейтингу, але наразі він становить 98%.

Нагадаємо, що подивитися з детективних серіалів.

Також Фокус писав про те, чому серіал "Юнацтво" налякав батьків підлітків.