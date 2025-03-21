Третий сезон "Разрыва": режиссер сериала озвучил планы (фото, видео)

Сервис Rotten Tomatoes дал второму сезону "Разрыва" 95% рейтинга. Его режиссером и продюсером стал Бен Стиллер.

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21 марта вышла последняя серия второго сезона сериала "Разрыв" (Severance). Фокус рассказывает, что известно о нашумевшей картине и ожидать ли третий сезон.

Трейлер сериала "Разрыв"

О чем сериал "Разрыв"

Картина от Apple TV+, режиссером которой стал Бен Стиллер, стала самой популярной в истории платформы. Первый сезон научно-фантастического сериала вышел в 2022 году. Лишь спустя три года свет увидела вторая часть.

"Разрыв" рассказывает о работниках технологической корпорации Lumon Industries. Группа людей согласилась на хирургическую процедуру "разрыва" сознания. На работе они не помнят личной жизни, и наоборот.

Главный герой Марк (Адам Скотт) согласился на это, чтобы хоть немного унять боль после потери жены. Впоследствии он с коллегами начинает подозревать, что компания что-то скрывает от них и хочет выяснить правду.

Главный герой Марк (Адам Скотт)

Главные роли в картине сыграли Адам Скотт, Трамелл Тиллман, Бритт Ловер, Зак Черри, Джен Таллок, Майкл Чернус, Кристофер Уокен и другие.

"Severance был возобновлен на 3 сезон", — написал Бен Стиллер в день выхода последнего эпизода второго сезона.

"Разрыв" получит третий сезон

В интервью Collider режиссер и исполнительный продюсер Бен Стиллер рассказал, что третья часть выйдет значительно быстрее второй. По словам актера, работа над третьим сезоном "точно не займет три года".

"Сериал будет продолжаться, пока будет продолжаться история. У нас есть идея, которую мы прорабатываем во время старта работы над третьим сезоном", — отметил Стиллер.

Сервис отзывов кинокритиков Rotten Tomatoes дал второму сезону "Разрыва" 95% рейтинга.

Напомним, что посмотреть из детективных сериалов на выходных.

Также Фокус писал о нашумевшем сериале от Netflix "Юношество".