Третій сезон "Розриву": режисер серіалу озвучив плани (фото, відео)

Сервіс Rotten Tomatoes дав другому сезону "Розриву" 95% рейтингу. Його режисером та продюсером став Бен Стіллер.

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21 березня вийшла остання серія другого сезону серіалу "Розрив" (Severance). Фокус розповідає, що відомо про нашумілу картину та чи очікувати на третій сезон.

Трейлер серіалу "Розрив"

Про що серіал "Розрив"

Картина від Apple TV+, режисером якої став Бен Стіллер, стала найпопулярнішою в історії платформи. Перший сезон науково-фантастичного серіалу вийшов у 2022. Лише через три роки світ побачила друга частина.

"Розрив" розповідає про працівників технологічної корпорації Lumon Industries. Група людей погодилася на хірургічну процедуру "розриву" свідомості. На роботі вони не памʼятають особистого життя, і навпаки.

Головний герой Марк (Адам Скотт) погодився на це, аби хоч трохи вгамувати біль після втрати дружини. Згодом він з колегами починає підозрювати, що компанія щось приховує від них та хоче з'ясувати правду.

Головний герой Марк (Адам Скотт)

Головні ролі в картині зіграли Адам Скотт, Трамелл Тіллман, Брітт Ловер, Зак Черрі, Джен Таллок, Майкл Чернус, Крістофер Вокен та інші.

"Severance було поновлено на 3 сезон", — написав Бен Стіллер у день виходу останнього епізоду другого сезону.

"Розрив" отримає третій сезон

В інтерв’ю Collider режисер та виконавчий продюсер Бен Стіллер розповів, що третя частина вийде значно швидше за другу. За словами актора, робота над третім сезоном "точно не займе три роки".

"Серіал триватиме, доки триватиме історія. В нас є ідея, яку ми пропрацьовуємо під час старту роботи над третім сезоном", – зазначив Стіллер.

Сервіс відгуків кінокритиків Rotten Tomatoes дав другому сезону "Розриву" 95% рейтингу.

Нагадаємо, що подивитися з детективних серіалів на вихідних.

Також Фокус писав про нашумілий серіал від Netflix "Юнацтво".