Женоненавистник Эндрю Тейт и его брат вернулись в Румынию с амбициозной целью

В Румынии братья Тейты находятся под следствием. Их обвиняют в торговле людьми. Эндрю Тейту также предъявлены обвинения в изнасиловании.

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38-летний американско-британский самопровозглашенный "женоненавистник-инфлюенсер" Эндрю Тейт и его 36-летний брат Тристан вернулись в Румынию, где они остаются под следствием, сообщает The Gurdian.

По словам Эндрю, они вернулись, потому что "невиновные люди ни от чего не бегут".

Братья с двойным гражданством были арестованы в Румынии в конце 2022 года на фоне обвинений в том, что они вводили женщин в заблуждение и перевозили их в Румынию, где те впоследствии подвергались сексуальной эксплуатации и физическому насилию. Эндрю Тейт также обвиняется в изнасиловании. Тейты отрицают все предъявленные им обвинения.

Вскоре после прибытия в Бухарест они пообщались с журналистами возле своей резиденции.

"Мы здесь, чтобы очистить свои имена и оправдать себя", — сказал Эндрю Тейт. В феврале власти Румынии заявили, что братья обязаны явиться в суд 24 марта или им может грозить "более строгая мера наказания".

Ранее Эндрю Тейт, которому запретили доступ на несколько платформ социальных сетей за его женоненавистнические взгляды и разжигание ненависти, сообщил своим более чем 10 миллионам подписчиков на X, что он потратил $185 000 на частный самолет, чтобы "подписать один-единственный лист бумаги в Румынии". Однако по прибытии он сказал журналистам, что рад вернуться в эту страну:

"После всего, что мы пережили, мы действительно заслуживаем того дня в суде, когда будет заявлено, что мы не сделали ничего плохого, и что мы вообще не должны были предстать перед судом. Нас не должны были сажать в тюрьму. Наши активы не должны были быть конфискованы. Наши имена не должны были быть оклеветаны. У любого, кто поверил в эту чушь, особенно низкий IQ".

Их возвращение в Восточную Европу произошло почти через месяц после того, как запрет на поездки братьев был снят. Вскоре после этого братья объявили, что вылетели на частном самолете во Флориду.

Они быстро оказались втянутыми в еще одно уголовное расследование, на этот раз начатое генеральным прокурором Флориды Джеймсом Утмайером.

"Эти парни сами публично признались в участии в том, что, по всей видимости, является домогательством, торговлей людьми, охотой на женщин по всему миру", — сказал Утмайер.

Обвинение прозвучало через несколько дней после того, как Эндрю Тейт сказал журналистам во Флориде:

"Нас еще не осудили ни за одно преступление в нашей жизни. У нас нет судимостей нигде на планете".

Их прибытие в США вызвало предположения о том, надавила ли администрация Трампа на чиновников в Румынии, чтобы снять ограничения на поездки. Тейты – ярые сторонники Дональда Трампа, и несколько членов ближайшего окружения президента США публично высказались об их деле, включая Дональда Трампа-младшего, который в мае 2023 года назвал их задержание "абсолютным безумием".

Хотя президент США позже заявил, что ничего не знал об отмене запрета на поездки, источник в США сообщил Reuters, что Вашингтон оказал давление на Бухарест, чтобы тот выдал братьям паспорта и разрешил им путешествовать. Эндрю Тейт отверг эти заявления.

Эндрю Тейт в здании Апелляционного суда в Бухаресте, Румыния, 10 декабря 2024 года Фото: Getty

"Нет никакого американского давления, есть только верховенство закона", — сказал он.

Неясно, как долго братья будут оставаться в Румынии. В декабре суд в Бухаресте постановил, что дело против них не может быть передано в суд, сославшись на многочисленные юридические и процессуальные нарушения. Однако оно осталось открытым.

В августе прошлого года румынское агентство по борьбе с организованной преступностью Diicot начало второе дело против братьев на фоне обвинений в том, что Тейты использовали так называемый метод "любовника" – убеждая людей, что они находятся в романтических отношениях, – чтобы заставить 34 женщин снимать порнографию, которая продавалась в Интернете почти за $3 млн.

В то время агентство заявило, что расследует обвинения в торговле людьми, торговле несовершеннолетними, половой связи с несовершеннолетним, влиянии на заявления и отмывании денег. Четыре британки также обвинили Эндрю Тейта в сексуальном насилии и физическом насилии, начав гражданский иск в Великобритании после того, как Королевская прокурорская служба решила не преследовать его в судебном порядке.

В марте прошлого года власти Великобритании заявили, что им выдали ордер на арест по обвинениям в сексуальной агрессии, датированным 2012 годом, что означает, что братья будут экстрадированы после завершения судебного разбирательства в Румынии.

В свою очередь Эндрю и Тристан категорически все отрицают.

Ранее Фокус писал, что полиция конфисковала у Эндрю Тейта эксклюзивные суперкары.