Жононенависник Ендрю Тейт і його брат повернулися до Румунії з амбітною метою

У Румунії брати Тейти перебувають під слідством. Їх звинувачують у торгівлі людьми. Ендрю Тейту також висунуто звинувачення у зґвалтуванні.

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38-річний американсько-британський самопроголошений "жінконенависник-інфлюенсер" Ендрю Тейт і його 36-річний брат Трістан повернулися до Румунії, де вони залишаються під слідством, повідомляє The Gurdian.

За словами Ендрю, вони повернулися, тому що "невинні люди ні від чого не тікають".

Братів із подвійним громадянством заарештували в Румунії наприкінці 2022 року на тлі звинувачень у тому, що вони вводили жінок в оману і перевозили їх до Румунії, де ті згодом піддавалися сексуальній експлуатації та фізичному насильству. Ендрю Тейт також звинувачується у зґвалтуванні. Тейти заперечують усі висунуті їм обвинувачення.

Незабаром після прибуття до Бухареста вони поспілкувалися з журналістами біля своєї резиденції.

"Ми тут, щоб очистити свої імена і виправдати себе", — сказав Ендрю Тейт. У лютому влада Румунії заявила, що брати зобов'язані з'явитися до суду 24 березня, інакше їм може загрожувати "суворіша міра покарання".

Раніше Ендрю Тейт, якому заборонили доступ до кількох платформ соціальних мереж через його жінконенависницькі погляди та розпалювання ненависті, повідомив своїм понад 10 мільйонам підписників на X, що він витратив $185 000 на приватний літак, щоб "підписати один-єдиний аркуш паперу в Румунії". Однак після прибуття він сказав журналістам, що радий повернутися в цю країну:

"Після всього, що ми пережили, ми справді заслуговуємо на той день у суді, коли буде заявлено, що ми не зробили нічого поганого, і що ми взагалі не повинні були постати перед судом. Нас не повинні були саджати до в'язниці. Наші активи не повинні були бути конфісковані. Наші імена не мали бути обмовлені. У будь-кого, хто повірив у цю нісенітницю, особливо низький IQ".

Їхнє повернення до Східної Європи відбулося майже через місяць після того, як заборону на поїздки братів було знято. Незабаром після цього брати оголосили, що вилетіли на приватному літаку до Флориди.

Вони швидко опинилися втягнутими у ще одне кримінальне розслідування, цього разу розпочате генеральним прокурором Флориди Джеймсом Утмаєром.

"Ці хлопці самі публічно зізналися в участі в тому, що, судячи з усього, є домаганням, торгівлею людьми, полюванням на жінок по всьому світу", — сказав Утмаєр.

Звинувачення прозвучало через кілька днів після того, як Ендрю Тейт сказав журналістам у Флориді:

"Нас ще не засудили за жоден злочин у нашому житті. У нас немає судимостей ніде на планеті".

Їхнє прибуття у США викликало припущення про те, чи натиснула адміністрація Трампа на чиновників у Румунії, щоб зняти обмеження на поїздки. Тейти — затяті прихильники Дональда Трампа, і кілька членів найближчого оточення президента США публічно висловилися щодо їхньої справи, включно з Дональдом Трампом-молодшим, який у травні 2023 року назвав їхнє затримання "абсолютним божевіллям".

Хоча президент США пізніше заявив, що нічого не знав про скасування заборони на поїздки, джерело у США повідомило Reuters, що Вашингтон чинив тиск на Бухарест, щоб той видав братам паспорти і дозволив їм подорожувати. Ендрю Тейт відкинув ці заяви.

Ендрю Тейт у будівлі Апеляційного суду в Бухаресті, Румунія, 10 грудня 2024 року Фото: Getty

"Немає ніякого американського тиску, є тільки верховенство закону", — сказав він.

Неясно, як довго брати залишатимуться в Румунії. У грудні суд у Бухаресті постановив, що справа проти них не може бути передана до суду, пославшись на численні юридичні та процесуальні порушення. Однак вона залишилася відкритою.

У серпні минулого року румунське агентство з боротьби з організованою злочинністю Diicot розпочало другу справу проти братів на тлі звинувачень у тому, що Тейти використовували так званий метод "коханця" — переконуючи людей, що вони перебувають у романтичних стосунках, — щоб примусити 34 жінок знімати порнографію, яку продавали в Інтернеті майже за $3 млн.

У той час агентство заявило, що розслідує звинувачення в торгівлі людьми, торгівлі неповнолітніми, статевому зв'язку з неповнолітнім, впливі на заяви та відмиванні грошей. Чотири британки також звинуватили Ендрю Тейта в сексуальному насильстві та фізичному насильстві, розпочавши цивільний позов у Великій Британії після того, як Королівська прокурорська служба вирішила не переслідувати його в судовому порядку.

У березні минулого року влада Великої Британії заявила, що їй видали ордер на арешт за звинуваченнями в сексуальній агресії, датованими 2012 роком, що означає, що братів буде екстрадовано після завершення судового розгляду в Румунії.

Зі свого боку Ендрю і Трістан категорично все заперечують.

Раніше Фокус писав, що поліція конфіскувала у Ендрю Тейта ексклюзивні суперкари.