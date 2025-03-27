Топ 5 детективных сериалов для весеннего вечера (видео)

Любите интриги, загадочные убийства и неожиданные сюжетные повороты? Если да, то эти детективные сериалы станут идеальным выбором для вашего вечера.

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В мире сериалов существует множество детективных историй, но мы отобрали те, что имеют положительные оценки, непредсказуемые развязки и харизматичных героев. Фокус советует 5 коротких и увлекательных детективных сериалов с высокими рейтингами, которые идеально подойдут для вечера.

"Марчелла"

Количество сезонов: 3 (по 8 серий)

О чем сериал: главная героиня — детектив Марчелла Бекленд, которая после личной трагедии возвращается к работе. Она имеет проблемы с памятью, и это делает ее расследования еще более напряженными, ведь иногда даже она сама не уверена в собственной невиновности.

Оценка IMDb: 7.3.

Трейлер сериала "Марчелла"

"Острые предметы"

Количество сезонов: 1 (8 серий)

О чем сериал: журналистка Камилла Прикер (Эми Адамс) возвращается в родной город, чтобы расследовать убийство двух девочек. В то же время она вынуждена столкнуться с собственными травмами детства. Это напряженный психологический триллер с загадочной атмосферой.

Оценка IMDb: 8.0.

Трейлер сериала "Острые предметы"

"Мистер Мерседес"

Количество сезонов: 3 (по 10 серий)

О чем сериал: детектив в отставке Билл Ходжес (Брендан Глисон) получает странные сообщения от психопата, который годы назад совершил массовое убийство, врезавшись на "Мерседесе" в толпу людей. Теперь Биллу придется вернуться к делу. Основано на романе Стивена Кинга.

Оценка IMDb: 7.8.

Трейлер сериала "Мистер Мерседес"

"Незнакомка"

Количество сезонов: 1 (8 серий)

О чем сериал: к главному герою подходит незнакомка и рассказывает шокирующий секрет о его жене. Вскоре женщина исчезает, и он начинает собственное расследование, которое открывает еще больше тайн. Напряженный британский триллер с неожиданными поворотами.

Оценка IMDb: 7.2.

Трейлер сериала "Незнакомка"

"Почему женщины убивают"

Количество сезонов: 2 (по 10 серий)

О чем сериал: антология, рассказывающая об убийствах, которые происходят в разные десятилетия, но в одном доме. Каждая история связана с темой измены, страсти и мести. Сериал имеет стильный визуальный стиль, черный юмор и захватывающие интриги.

Оценка IMDb: 8.3.

Трейлер сериала "Почему женщины убивают"

Напомним, какие детективные фильмы стоит посмотреть на выходных.

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