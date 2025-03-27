Топ 5 детективних серіалів для весняного вечора (відео)
Любите інтриги, загадкові вбивства та несподівані сюжетні повороти? Якщо так, то ці детективні серіали стануть ідеальним вибором для вашого вечора.
У світі серіалів існує безліч детективних історій, але ми відібрали ті, що мають позитивні оцінки, непередбачувані розв’язки та харизматичних героїв. Фокус радить 5 коротких і захопливих детективних серіалів з високими рейтингами, які ідеально підійдуть для вечора.
"Марчелла"
Кількість сезонів: 3 (по 8 серій)
Про що серіал: головна героїня – детектив Марчелла Бекленд, яка після особистої трагедії повертається до роботи. Вона має проблеми з пам’яттю, і це робить її розслідування ще більш напруженими, адже інколи навіть вона сама не впевнена у власній невинуватості.
Оцінка IMDb: 7.3.
"Гострі предмети"
Кількість сезонів: 1 (8 серій)
Про що серіал: журналістка Камілла Прікер (Емі Адамс) повертається до рідного міста, щоб розслідувати вбивство двох дівчаток. Водночас вона змушена зіткнутися з власними травмами дитинства. Це напружений психологічний трилер із загадковою атмосферою.
Оцінка IMDb: 8.0.
"Містер Мерседес"
Кількість сезонів: 3 (по 10 серій)
Про що серіал: детектив у відставці Білл Годжес (Брендан Глісон) отримує дивні повідомлення від психопата, який роки тому здійснив масове вбивство, врізавшись на "Мерседесі" в натовп людей. Тепер Біллу доведеться повернутися до справи. Засновано на романі Стівена Кінга.
Оцінка IMDb: 7.8.
"Незнайомка"
Кількість сезонів: 1 (8 серій)
Про що серіал: до головного героя підходить незнайомка і розповідає шокуючий секрет про його дружину. Невдовзі жінка зникає, і він починає власне розслідування, яке відкриває ще більше таємниць. Напружений британський трилер із несподіваними поворотами.
Оцінка IMDb: 7.2.
"Чому жінки вбивають"
Кількість сезонів: 2 (по 10 серій)
Про що серіал: антологія, що розповідає про вбивства, які відбуваються у різні десятиліття, але в одному будинку. Кожна історія пов'язана з темою зради, пристрасті та помсти. Серіал має стильний візуальний стиль, чорний гумор і захопливі інтриги.
Оцінка IMDb: 8.3.
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