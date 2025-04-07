Беременная дочь Дональда Трампа намекнула на пол ребенка (фото)

31-летняя Тиффани Трамп намекнула на пол своего ребенка, который должен родиться уже весной 2025 года.

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Кадрами с гендер-пати дочь президента США Дональда Трампа делится в Instagram.

Семейное событие беременная впервые Тиффани посетила в голубом длинном платье. Более того, она написала: "1 месяц", оставив возле этих слов голубое сердечко. Вероятно, таким образом младшая дочь американского лидера намекала, что родит отцу внука.

Судя по этому, уже в мае на свет появится еще один член клана Трампов, который станет одиннадцатым внуком политика.

Тиффани Трамп Фото: Instagram tiffanytrump

В частности, будущая мама показала декор праздника, на котором также преобладали голубые цвета.

Фото: Instagram tiffanytrump

Тиффани — дочь президента США от второй жены Марлы Мейплз. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса.

Влюбленные вместе с 2018 года. А познакомились Тиффани и Майкл, когда зять американского лидера учился в Городском университете Лондона, а дочь Трампа была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года бизнесмен, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив избраннице изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.

Свадьба Тиффани Трамп и Майкла Булоса в 2022 году

Напомним, младшая дочь Дональда Трампа Тиффани, которая беременна первенцем, появилась на службе перед инаугурацией отца 20 января 2025 года.

Также Фокус писал о семейном дереве Дональда Трампа: президент США трижды был женат, стал отцом пяти детей и дедушкой для десяти внуков.