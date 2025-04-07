Вагітна донька Дональда Трампа натякнула на стать дитини (фото)
31-річна Тіффані Трамп натякнула на стать своєї дитини, яка повинна народитися вже навесні 2025.
Кадрами з гендер-паті донька президента США Дональда Трампа ділиться в Instagram.
Сімейну подію вагітна вперше Тіффані відвідала в блакитній довгій сукні. Ба більше, вона написала: "1 місяць", залишивши біля цих слів блакитне сердечко. Ймовірно, таким чином менша донька американського лідера натякала, що народить батьку онука.
Судячи з цього, уже в травні на світ зʼявиться ще один член клану Трампів, який стане одинадцятим онуком політика.
Зокрема, майбутня мама показала декор свята, на якому також переважали блакитні кольори.
Тіффані — донька президента США від другої дружини Марли Мейплз. У 2022 році вона одружилася з бізнесменом Майклом Булосом.
Закохані разом з 2018 року. А познайомилися Тіффані та Майкл, коли зять американського лідера навчався в Міському університеті Лондона, а донька Трампа була на відпочинку в Європі. У січні 2021 року бізнесмен, чия сім'я володіє багатомільярдним конгломератом компаній, освідчився, вручивши обраниці виготовлену на замовлення 13-каратну каблучку вартістю 1,2 мільйона доларів у Рожевому саду Білого дому.
Нагадаємо, менша донька Дональда Трампа Тіффані, яка вагітна первістком, зʼявилася на службі перед інавгурацією батька 20 січня 2025 року.
Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа: президент США тричі був одружений, став батьком пʼяти дітей та дідусем для десяти онуків.