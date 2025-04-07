Вагітна донька Дональда Трампа натякнула на стать дитини (фото)

31-річна Тіффані Трамп натякнула на стать своєї дитини, яка повинна народитися вже навесні 2025.

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Кадрами з гендер-паті донька президента США Дональда Трампа ділиться в Instagram.

Сімейну подію вагітна вперше Тіффані відвідала в блакитній довгій сукні. Ба більше, вона написала: "1 місяць", залишивши біля цих слів блакитне сердечко. Ймовірно, таким чином менша донька американського лідера натякала, що народить батьку онука.

Судячи з цього, уже в травні на світ зʼявиться ще один член клану Трампів, який стане одинадцятим онуком політика.

Тіффані Трамп Фото: Instagram tiffanytrump

Зокрема, майбутня мама показала декор свята, на якому також переважали блакитні кольори.

Фото: Instagram tiffanytrump

Тіффані — донька президента США від другої дружини Марли Мейплз. У 2022 році вона одружилася з бізнесменом Майклом Булосом.

Закохані разом з 2018 року. А познайомилися Тіффані та Майкл, коли зять американського лідера навчався в Міському університеті Лондона, а донька Трампа була на відпочинку в Європі. У січні 2021 року бізнесмен, чия сім'я володіє багатомільярдним конгломератом компаній, освідчився, вручивши обраниці виготовлену на замовлення 13-каратну каблучку вартістю 1,2 мільйона доларів у Рожевому саду Білого дому.

Весілля Тіффані Трамп та Майкла Булоса у 2022 році

Нагадаємо, менша донька Дональда Трампа Тіффані, яка вагітна первістком, зʼявилася на службі перед інавгурацією батька 20 січня 2025 року.

Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа: президент США тричі був одружений, став батьком пʼяти дітей та дідусем для десяти онуків.