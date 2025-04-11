Сериал "Гордость и предубеждение": названы главные актеры (фото, видео)

Netflix создает новый мини-сериал по мотивам романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с Эммой Коррин ("Черное зеркало"), Джеком Лоуденом ("Медленные лошади") и Оливией Колман ("Корона"), в котором рассказывается о литературных персонажах Элизабет Беннет, мистере Дарси и миссис Беннет. Производство состоится в Великобритании позже в этом году, а состоять картина будет из шести серий.

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Об этом пишет Deadline.

Трейлер фильма "Гордость и предубеждение" 2005 года

Сценарий к ремейку "Гордости и предубеждения" написала журналистка Долли Олдертон, а режиссером выступил Эйрос Лин ("Сбежавшая невеста"), который также является исполнительным продюсером вместе с Эммой Коррин.

В популярном романе Джейн Остин рассказывается об Элизабет Беннет, незамужней женщине и второй из пяти дочерей мистера и миссис Беннет из Хертфордшира, близ Лондона. Их дом могут унаследовать только мужчины в семье, поэтому дочерям нужно выйти замуж или рисковать потерять все. Находясь в обществе, Элизабет общается с неженатыми мужчинами, такими как мистер Дарси, очень богатым и закрытым.

В Netflix говорят, что сериал "будет верной, классической адаптацией романа" от Олдертон, которая надеется, что зрители будут ценить его, "одновременно вдохновляя новое поколение влюбиться в Остин впервые".

"Один раз в поколение группа людей пересказывает эту замечательную историю, и мне очень повезло, что я могу быть ее частью", — призналась Олдертон.

Каст сериала "Гордость и предубеждение" 2025

Тем временем Эмма Коррин призналась: "Сыграть Элизабет Беннет — это уникальная возможность. Смочь воплотить в жизнь этого культового персонажа вместе с Оливией и Джеком с помощью феноменальных сценариев Долли — это действительно величайшая честь. Я не могу дождаться, когда новое поколение влюбится в эту историю снова".

В 2022 году Netflix экранизировал роман Остин "Убеждение" с Дакотой Джонсон в главной роли.

Между тем история "Гордость и предубеждение" была экранизирована в 2005 году. В главных ролях — Кира Найтли (Элизабет), Розамунд Пайк (ее сестра), Мэтью Макфейден (Мистер Дарси) и другие.

Еще раньше, в 1995 году, Колин Ферт сыграл Мистера Дарси, а роль Элизабет Беннет воплотила на экране Дженнифер Эли.

Напомним, невеста Патрика Шварценеггера, Эбби Чемпион, была так же шокирована сценой инцеста актера в сериале "Белый лотос", как и фанаты популярной картины.

Также Фокус писал о том, что украинская актриса Нина Набока рассказала, как ходила в военкомат в начале большой войны, однако звезде экрана там отказали.