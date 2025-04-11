Серіал "Гордість і упередження": названо головних акторів (фото, відео)

Netflix створює новий мінісеріал за мотивами роману Джейн Остін "Гордість і упередження" з Еммою Коррін ("Чорне дзеркало"), Джеком Лоуденом ("Повільні коні") та Олівією Колман ("Корона"), у якому розповідається про літературних персонажів Елізабет Беннет, містера Дарсі та місіс Беннет. Виробництво відбудеться у Великій Британії пізніше цього року, а складатиметься картина із шести серій.

Related video

Про це пише Deadline.

Трейлер фільму "Гордість і упередження" 2005 року

Сценарій до ремейку "Гордості та упередження" написала журналістка Доллі Олдертон, а режисером виступив Ейрос Лін ("Наречена-втікачка"), який також є виконавчим продюсером разом із Еммою Коррін.

У популярному романі Джейн Остін розповідається про Елізабет Беннет, незаміжню жінку та другу з п’яти дочок містера та місіс Беннет із Хертфордширу, поблизу Лондона. Їхній дім можуть успадкувати лише чоловіки в сім’ї, тому дочкам потрібно вийти заміж або ризикувати втратити все. Перебуваючи в суспільстві, Елізабет спілкується з неодруженими чоловіками, такими як містер Дарсі, дуже багатим та закритим.

У Netflix кажуть, що серіал "буде вірною, класичною адаптацією роману" від Олдертон, яка сподівається, що глядачі будуть цінувати його, "одночасно надихаючи нове покоління закохатися в Остін вперше".

"Один раз на покоління група людей переказує цю чудову історію, і мені дуже пощастило, що я можу бути її частиною", — зізналася Олдертон.

Каст серіалу "Гордість і упередження" 2025

Тим часом Емма Коррін зізналася: "Зіграти Елізабет Беннет — це унікальна можливість. Змогти втілити в життя цього культового персонажа разом із Олівією та Джеком за допомогою феноменальних сценаріїв Доллі — це справді найбільша честь. Я не можу дочекатися, коли нове покоління закохається в цю історію знову".

У 2022 році Netflix екранізував роман Остін "Переконання" з Дакотою Джонсон у головній ролі.

Тим часом "Гордість і упередження" було екранізовано у 2005 році. У головних ролях — Кіра Найтлі (Елізабет), Розамунд Пайк (її сестра), Метью Макфейден (Містер Дарсі) та інші.

Ще раніше, у 1995 році, Колін Ферт зіграв Містера Дарсі, а роль Елізабет Беннет втілила на екрані Дженніфер Елі.

Нагадаємо, наречена Патріка Шварценеггера, Еббі Чемпіон, була так само шокована сценою інцесту актора в серіалі "Білий лотос", як і фанати популярної картини.

Також Фокус писав про те, що українська акторка Ніна Набока розповіла, як ходила у військкомат на початку великої війни, проте зірці екрану там відмовили.