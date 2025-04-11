Мик Джаггер обручился с младшей на 44 года балериной (фото)

81-летний британский музыкант и лидер легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер официально обручился. Его избранницей стала 37-летняя бывшая балерина Мелани Хэмрик, с которой они воспитывают сына Деверо.

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Об этом пишет People.

Мелани Хэмрик моложе Джаггера на 44 года. Об их помолвке ходили слухи раньше, однако лишь накануне балерина официально призналась, что певец сделал ей предложение несколько лет назад. Впрочем, пока влюбленные не спешат с церемонией свадьбы.

"Мы обручились два или три года назад. Возможно, однажды мы поженимся, а может, нет. Мы настолько счастливы в нашей теперешней жизни, что я бы очень боялась что-то менять", — призналась Мелани.

Мелани Хэмрик с сыном Деверо Фото: Melanie Hamrick

По словам балерины, они с Миком заботятся друг о друге.

"Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и заботиться о том, чтобы все были счастливы. Это все, что для меня важно, и все, к чему я стремлюсь", — отметила возлюбленная Джаггера.

Кто такая невеста Мика Джаггера

Мелани Хэмрик — бывшая балерина. Она познакомилась с Миком Джаггером в 2014 году в Японии. Легендарный музыкант был женат только один раз: с 1971 по 1978 годы на Бьянке Джаггер. Впрочем, у него есть дети и от неофициальных отношений. В общей сложности у звезды Rolling Stones подрастают восемь наследников, один из которых от Мелани — сын Деверо. Ему уже 8 лет.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик

Напомним, в феврале маленький сын Мика Джаггера попал в больницу после того, как травмировал ногу во время игры в футбол.

Также Фокус писал о появлении Мика Джаггера и Мелани Хэмрик на вечеринке "Оскара-2025" в марте.